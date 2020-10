Diego Henríquez: "Ya tengo el perfil para el técnico de la sub-23"

Diego Henríquez comenzó a trabajar como director deportivo en FESFUT, desde este jueves. Desde ya comenzó a platicar con el seleccionador sub 20, Ernesto Góchez, para trazar líneas de trabajo. Luego, en cuanto a la sub 23, Henríquez dijo que ya tiene un perfil que se busca para reemplazar a Rodolfo Góchez en el cargo.

¿Cuáles son, en líneas generales, sus proyecciones al llegar a este nuevo cargo de director deportivo de FESFUT?

Realmente, yo soy un apasionado del fútbol. Por el fútbol he podido tener oportunidades académicas y profesionales. Eso me llevó a esto. El período en que el covid 19 pegó en El Salvador e hizo que se parara todo me permitió tener un tiempo para planificar una propuesta bastante integral para la FESFUT. Fue a partir de junio que tuvimos las primeras conversaciones con el presidente Hugo Carillo y posteriormente con el comité ejecutivo, equipo de desarrollo y entrenadores de selecciones que pudimos ir validando las propuestas que yo había hecho. Gracias a Dios, el comité ejecutivo aceptó y fue receptivo a mi plan

¿Es con la selección sub 20 masculina que arrancará su trabajo de director deportivo?

Hay dos. La primera es la sub 17 femenina y la sub 20 masculina. CONCACAF aún no ha dado una fecha concreta de competencia todavía, pero ha dicho que el rango puede estar en el primer trimestre de 2021. Ya vamos a mandar a INDES el plan y la aplicación de protocolo y la solicitud de pruebas, para que estos jóvenes no pierdan más tiempo. Ya vimos a los vecinos, Guatemala, Honduras y Costa Rica que ya están entrenando con estos combinados y no podemos dar ya más ventaja.

Se habló de que Mayer Gil, colombiano salvadoreño, será convocado en el próximo citatorio de la selección sub 20. ¿Qué consultas ha hecho sobre él hasta el momento?

Hasta ahora no he hecho ninguna gestión, solo preguntar cuál era su situación. Me dijeron que ya es elegible y que ya tiene su pasaporte. Entonces, solo fue sentarme con Ernesto Góchez, seleccionador sub 20, y acordar que Mayer sea convocado. Los dos estuvimos de acuerdo para que este jugador sea convocado a la selección sub-20 a finales de este mes.

Hugo Carillo, presidente de FESFUT, dijo que será usted quien recomiende la contratación del nuevo seleccionador sub 23,que reemplace a Rodolfo Góchez. ¿Ya tiene un perfil?

Yo he creado perfiles, acá no hay nombres en específico. Tenemos perfiles con el que debe cumplir ese entrenador que vaya a venir a una selección. Ahora estamos huérfanos en sub 23. Pero ya tengo ese perfil para que empecemos a ver con el comité ejecutivo quién será ese nuevo técnico que va a venir a dirigir esa selección.

¿Qué debe comprender ese perfil?

Ya lo tengo. Te voy a mencionar nombres de entrenadores, que, por ética, no los puedo traer ahora. Guillermo Rivera fue anteriormente el entrenador de esta selección, pero ahora tiene compromiso con Platense. No me gustaría quitarle el técnico a un equipo de segunda o primera divisiones. Otro puede ser Misael Alfaro, pero tiene contrato con Limeño. Te menciono esos dos nombres, para que tengas una idea del perfil de entrenador que estamos buscando, un nacional con experiencia con jóvenes y en juegos internacionales, que no sea un entrenador que no sepa a lo que viene.

¿Ahora tendrá cero involucramiento con selección mayor?

En este momento, mi gestión no lo incluye, pero no significa que no vaya a trabajar ciertas cosas con Carlos de los Cobos o Ernesto Góchez. Pero ahora no tendré ninguna injerencia en la selección mayor, pero no puedo desconectarme.

¿Hasta dónde le dará su cargo para incidir en los trabajos de los cuerpos técnicos de selecciones juveniles ?

Antes de que se haga pública una convocatoria, yo voy a haber revisado esa convocatoria con el entrenador, para saber que los perfiles que está trayendo son los que se han acordado. Voy a revisar las convocatorias jugador por jugador. No estoy hablando de un sistema de juego, eso lo va a escoger el entrenador.

Ha firmado por un año su contrato en la FESFUT ¿Es el tiempo idóneo para desempeñarse en el cargo?

Esto es un inicio. Definitivamente que para lo que quiero hacer no alcanza. Pero es un año prorrogable. En ese año vamos a revisar los objetivos, los resultados y eso se va a ir prorrogando. Tengo la confianza de que ese año se vaya prorrogando.

También deberá velar porque el jugador esté cómodo en las concentraciones...

Sí, de todo eso. Debo estar pendiente de los itinerarios de vuelo cuando se sale. Vamos a velar, porque el jugador no llegue con 18 horas de vuelo cuando la competencia es al siguiente día. Esos son los detalles que debo ver, para hacer descansar al comité ejecutivo.

Hablemos de un caso en concreto de legionarios, el de Enrico Dueñas,del Vitesse holandés ,sub-16. ¿Se harán gestiones para traerlo a la sub-23?

Ernesto Góchez ya hizo las primeras gestiones por ese jugador. Yo me voy a poner en contacto con él la otra semana. Él está incluido también para que pueda participar con nosotros en la selección sub 20,también.