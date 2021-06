Diego Henríquez: "Va ser bueno poder ver otros jugadores en estos amistosos"

Diego Henríquez, director deportivo de la FESFUT, dio más detalles sobre la logística del viaje de la selección mayor de fútbol de El Salvador para el partido contra San Cristóbal y Nieves. También amplió datos de la gira europea de la azul.

El Salvador se enfrentará en serie de ida y vuelta a San Cristóbal y Nieves el sábado 12 y martes 15 de junio, duelos decisivos para clasificar al octogonal de la Concacaf.

"Es un reto grande poder concretar la logística de poder llegar en tiempo y forma que es lo que más nos importa pero gracias a Dios se logró, un buen esfuerzo de la Federación poder conseguir un vuelo chárter para viajar el jueves y regresarnos el domingo temprano", comentó Henríquez.

Según explicó Henríquez, la prioridad es la serie para clasificar al octogonal final, pero no dejan de ver hacia el 2026.

"Esto nos puede poner donde todos queremos estar en la octagonal, después de eso ya tenemos planificado el amistoso con Guatemala, el 26 de junio, y el 28 estaríamos saliendo para Croacia a tener un campamento de preparación que puede incluir dos juegos, ahorita tenemos uno seguro con Catar y junto con el presidente de la FESFUT (Hugo Carrillo) se está tratando de lograr un amistoso más con un equipo de la liga croata", explicó Henríquez.

En la planificación del cuerpo técnico está previsto viajar de Europa a Dallas, Texas el 6 de julio y enfocarse en la participación en la Copa Oro. Los jugadores de la selección tendrán cinco días de descanso tras los partidos contra San Cristóbal y Nieves y regresan a la concentración el 21 de junio.

"Hay jugadores que están en Estados Unidos, MLS y USL, esas ligas no paran incluso en fecha FIFA y se vuelve un tema de lo qué podamos negociar con el club, algunos de la USL si nos los van a prestar para la gira. Hay otros de la MLS como Eriq Zavaleta y Darwin Cerén, incluso a Joaquín RIvas el club de Tulsa nos lo está pidiendo para sus partidos, pero los vamos a tener hasta que regresemos de la gira europea", explicó.

Según expresó Henríquez hay jugadores de la lista de 35 que podrán sustituir a los que no puedan jugar la Copa Oro por compromisos con su club.

"Tenemos una lista de 35 jugadores que queremos que sean parte del proceso y no poder contar con algunos jugadores porque los clubes los necesitan, va ser bueno poder ver otros jugadores en estos amistosos antes de Copa Oro".

Sobre la posibilidad de poder contar con Enrico Dueñas, jugador del Vitesse holandés, dijo que el pocentaje es bajo por su lesión.

"Está un porcentaje bajo lo de Enrico, estamos haciendo un esfuerzo para tratar que se una a la gira, tenemos pendiente que nos den el parte médico de él para ver como sube del tobillo y su equipo empieza pretemporada el 21 de junio justo el día que regresamos de los entrenos", expresó.

"Está bien comprometido y yo lo dije a su representante, a su papá que era una lástima pero que no me preocupaba proque yo no quería a Enrico para 2021 nada más, yo quería a Enrico para los próximos 10 0 15 años de selección nacional ", dijo.

En caso de clasifcar al octogonal de la Concacaf, según indicó Diego Henriquez ya tienen un plan y lo explicarán a la primera división.

"Pensado ya está, planificado ya está, pero no hemos platicado con la liga porque primero tenemos que estar clasificados. El martes 15 a las 9:00 de la noche ya vamos a estar listos y el lunes isguiente nos vamos a reunir con la liga para explicarles nuestro plan", comentó.

Aunque la proyección es hacia el 2026, por ahora están comprometidos con los dos juegos ante San Cristóbal y Nieves.

"La octogonal, hasta este momento, es el objetivo principal, pero no es el puerto final y puede ser muy importante para todos porque son 14 partidos importantísimos, se va a pelear por esos tres puestos y medio", recalcó.

Sobre el chárter en que viajará la azul y blanco hacia San Cristóbal y Nieves comentó que "es una inversión importante y necesaria para qiue no se complicara la logística del viaje".

También "dio detalles del rival y las condiciones en que jugará El Salvador. "Es cancha naural, tiene el mínimo, es un cancha pequeña y hemos estudiado el último partido y les permite a ellos cerrarse bien y tener un buen bloque y consoildarse. Tienen jugares interesantes en cuarta división de Inglaterra como uno recién ascendido a segunda de Inglatera y va aser un partidobastante fuerte".