Diego Henríquez: "Es la oportunidad para ganar y poder dar un golpe en la mesa"

Diego Henríquez, director deportivo de selecciones de la FESFUT, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre cómo se viven las horas previas al partido de El Salvador contra Estados Unidos en el Cuscatlán y destacó que Hugo Pérez podrá disponer de los 27 jugadores convocados.

Henríquez adelantó que la selección jugará con el uniforme azul y todos los jugadores están disponibles para el juego ante los nortemaericamos programado para este jueves a las 8:00 de la noche.

"Todos los jugadores están disponibles, lo único fue que tuvimos mala suerte fue con Miguel Lemus que en el entreno del lunes se golpeó pero gracias a Dios están todos saludables para el profe...Hoy va a salir la lista de los 23 que estarán vestidos y de los que van a acompañar al equipo en los graderíos. Esta lista puede cambiar de partido a partido", comentó Henríquez.

El director deportivo mencionó que Darwin Cerén, jugador de Houston Dynamo, no reporta ninguna molestia física. "Darwin está bien, después del análisis del cuerpo médico del Houston Dynamo con el nuestro y la resonancia magnética que se hizo, gracias a Dios está bien y se ha entrenado con normalidad".

Respecto al itinerario del jueves reveló que está una charla técnica después del desayuno, almuerzo y un scnack antes de irse al Cuscatlán.

"Salimos al estadio a eso de las 6:00 p.m. para estar a las 6:15 o 6:20....La cancha está normal para los que han podido jugar día a día y para los que no, no hay nada resaltante de la grama, está en estado bueno y esperamos que no vaya a llover mucho para que pueda estra en mejor estado", dijo.

El partido de El Salvador contra Estados Unidos marcará el regreso de la azul a una fase decisiva de la eliminatoria mundialista después de 12 años.

"Es lindo poder jugar estos partidos para jugadores, cuerpo técnico, para nosotros, para la Federación y es una oportundad grande poder medirnos con un rival de esta magnitud...Es el momento de demostrar donde cada uno y como equipo podemos demostrar que podemos jugar ante rivales que en el papel tienen mucho plantel, mucho ruido y currículum pero es el momento de demostrar que en nuestra casa podemos jugar de tú a tú y podemos ganar", enftaizó.

"Dentro del grupo está claro que esta es la oportunidad para ganar y poder dar un golpe en la mesa no solo en El Salvador sino que en Concacaf", recalcó.

Henríquez explicó que para el partido ante los estadounidenses vendrá los padres de Alex Roldán, la made de Amando Moreno y el papá de Enrico Dueñas vino con el jugador del FC Eindhoven el domingo.

"No nos quitamos del retrovisor a Honduras y Canadá pero ahorita el enfoque está en Estados Unidos, en tener claro cómo van a salir ellos, cómo los podemos atacar y cómo va a ser ese partido...Decidieron no traer a Pulisic pero tienen tres o cuatro jugadores para cada puesto", dijo Diego Henríquez.