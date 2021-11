Diego Henríquez: "El reto nuestro es el funcionamiento en ataque"

A las puertas del partido El Salvador contra Jamaica, el Güiri Güiri al Aire conversó con Diego Henríquez, director deportivo de selecciones de la FESFUT, para conocer sobre las sensaciones y proyecciones de la Azul de cara a la ventana FIFA de noviembre.

¿Hay que arriesgar o sirve de algo guardarse algo de cara al partido del viernes? fue la primera pregunta.

"Siempre hay que tener un balance, el tema de arriesgar en esta eliminatoria cuando tenes partidos de visita en casa y son los partidos en casa los que te permiten poder poner un poquito más en la balanza y arriesgar, en que tenes ventaja de jugar en tu campo y conoces un poco más la grama. El tema de la afición puede ser un poquito incierto, creo que hemos tenido partidos en que la afición ha estado impecable y en otros que no hemos logrado llenar el estadio como quisiéramos, pero quiérase o no tenemos esa ventaja de jugar en casa", dijo Henríquez.

El director de selecciones también confirmó que la Azul ya está completa con sus 14 legionarios.

"Todos vinieron el lunes entre las 7:00 y 9:00 de la noche, el martes se les dio descanso; Zavaleta tiene una pequeña herida, es algo superficial, no es una lesión muscular sino que es una abertura que tuvo con un jugador el miércoles pasado, no lo conocieron y solo le pusieron unas grapas en Estados Unidos y se las quitamos el miércoles. Él físicamente está bien, pudo entrenar y va a ser decisión técnica del profe si va de inicio o no", explicó Diego.

El Salvador recibirá el viernes a Jamaica y solo le restará jugar en casa ante Canadá y Costa Rica.

"Ya nos quedan menos partidos en casa y sumar de a tres es la única posibilidad que nos puede acercar a ese tercero o cuarto puesto", expresó.

También destacó la ausencia de Narciso Orellana para el juego ante Jamaica por lesión y sanción.

"Narciso es una baja sensible y por mucho es uno de los mejores jugadores en el fútbol nacional, las alternativas están y las han podido ver, no son secretas: Melvin Cartagena Christian Martínez como posición específica de contenciones y otros que también pueden cumplir esa función como Darwin Cerén; esas son las alternativas que tiene el profe". enfatizó.

Óscar Guerra le preguntó ¿Qué han analizado de Jamaica?

"Tanto de Jamaica como de los otros siete, el estudio se ha hecho como se debe, desde el inicio cuando venía Estados Unidos, si venía Pulisic, si venía Mckennie, de la juventus; Sergiño Dest, del Barcelona y así sucesivamente...La mayoría de las selecciones tienen legionarios de peso y A Jamaica lo hemos estudiado tal cual: Michail Antonio, sabemos lo que tiene y cómo puede jugar, un poquito impredecible en cuanto al cambio de esquema que ha tenido Whitmore en las diferentes apariciones tanto en octagonal como la Copa de Oro, ha cambiado su esquema y depende mucho de los jugadores que tenga disponible. La tarea está hecha", comentó.

Diego Henríquez admitió que hubo presión por la falta de gol y de triunfos. "Creo que la presión depende de donde venga y cómo la podas analizar, creo que los primeros tres partidos se sentía una presión y que se pudo quitar con los goles a Panamá y Costa Rica.

"El reto nuestro es el funcionamiento en ataque, crear esas llegadas y poder concretar o capitalizar la posesión de balón con las llegadas a gol y no necesariamente que tenga que caer en un 9 o que nos haga falta un delantero. Nos hace falta concretar llegadas en general y eso va desde el funcionamiento de nuestros laterales llegan y cómo nuestros volantes mixtos puedan llegar al área y tirar de larga distancia o cómo nuestros extremos conecten con nuestro delanteros", explicó.

Henríquez también ve complicado que se pueda jugar ante Venezuela el 4 de diciembre en Houston por problemas de Visa de la Vinotinto.

"Ese partido ante Venezuela es casi seguro que se va a cambiar de rival y en los próximos días se definirá quién será el rival del partido del 4 de diciembre. Paraguay o Ecuador será el rival con el que vamos a jugar", expresó

Según Henríquez habrá muchas opciones de fogueo para la Azul a mediano plazo.

"Va a haber muchísimas oportunidades para El Salvador, clasifiquemos o no, eso es un panorama aparte, el último, el panorama de El Salvador ha sido diferente y está en el mapa de Suramérica, incluso, en un par de países de Europa con los que va poderse concretar partidos. El segundo semestre del año va a venir cargado con Pre Mundiales juveniles que vamos a tener en el calendario", agregó.