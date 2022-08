Diego Henríquez: "Dijeron que no había recursos, los conseguimos y luego dijeron que no garantizaban que se fueran a utilizar"

El ex director de selecciones nacionales, Diego Henríquez, habló sobre lo vivió durante su tiempo en la FESFUT en el programa Güiri Al Aire. Henríquez expusó los problemas que vivió con el anterior comité ejecutivo de la federación.



¿Desde cuándo no trabajas en la Federación?

Oficialmente desde junio, ese fue el último mes.



¿Cómo describes tu etapa en la Federación y que no se te renovará el contrato?

Una montaña rusa y una experiencia profesional un poco agridulce. Se tienen herramientas, oportunidades que aprovechar y no se hicieron, teniendo el recurso humano y el recurso para invertirlo no se logró ejecutar de la mejor forma. Eso no sólo por las últimas eliminatorias Sub 20, sino en general y fue una lástima que no se pudo trabajar con el comité ejecutivo de la misma sintonía.



¿Hay un choque de mentalidad con la estructura profesional del fútbol nacional?

En ningún momento voy a hablar mal de algún miembro del comité. El resumen es que teníamos visiones muy diferentes y estas chocaron al punto que ya no era sostenible para nadie. Ellos pensaban la mayoría en reelegirse y no era sostenible para mí seguir en esta estructura si las visiones eran totalmente opuestas y las formas de ejecutar estas visiones eran totalmente opuestas. Por eso yo decido hacer este comunicado cuando todavía era parte de la federación que eso era importante que nadie dijera que porque no dije las cosas cuando estaba dentro. Yo respetuosamente les pedí que me dijeran si ellos no querían que yo siguiera y así sucedió.



¿Esas diferencias fueron en declive o siempre existieron?

El momento donde empieza a quebrarse es cuando clasificamos a la octagonal después de ganar en San Cristóbal y Nieves y todavía faltaba venir a jugar acá. Ahí yo veo una oportunidad diferente que no habíamos tenido, primero nos metemos a la fase final de CONCACAF que teníamos años de hacerlo y yo había presentado varios planes no solo para selección sino para el desarrollo del fútbol y me dijeron que lastimosamente no había dinero. Clasificamos y yo veo una oportunidad de cambiar eso y presentar a empresa privada un plan que yo tenía más la octagonal y ahí ellos me dan el aval de hacerlo y cuando ya se comienzan a hacer realidad nosotros como staff deportivo no podíamos garantizar que ese dinero se iba a usarse para esos y es ahí cuando yo empiezo a ver una diferencia en la visión y comienzo a no compartir eso. Eso llegó al punto de que los jugadores en el partido contra Canadá hablan y se pronuncian hasta llegar a Sub 20 cuando me quitan de la delegación.



¿Lo de no garantizar a dónde se dirigía el dinero era porque el Comité Ejecutivo no aceptaba que la gestión fuera de alguien más o porque ellos dijeron que el dinero era para la federación y que ellos se iban a encargar?

Cuando presenté el plan me dijeron que no habían recursos para hacerlo yo dije que iba a gestionar porque no me iba a quedar de brazos cruzados. Nos movimos en conjunto con el profe Hugo y cuando se comienzan a confirmar no nos estaban garantizando que se iban a utilizar y para mí ahí sí fue un corto circuito porque nos dicen que no hay recursos y los estamos trayendo y no nos dejarían cumplir esos planes. Algunos eran scouting en los 14 departamentos, campamentos de las selecciones menores. Escuela de formación de entrenadores que por años está descuidada, y los contenidos ni siquiera los consultaban a mí o al Profe Hugo. Nosotros creíamos que si lo íbamos a poder a hacer pero cuando no se dio además de desmotivarse te genera una desconexión del compromiso que teníamos todos del porque estábamos en la federación.



¿Por qué nunca se pudo establecer un filtro para que los jugadores no estuviesen hablando de dinero con el presidente del Comité Ejecutivo?

El comité ejecutivo nunca me empodero como debieron empoderar al director deportivo, no por ser Diego Henríquez sino porque no había existido. Yo les explicaba los roles y responsabilidades que tenía que hacer la persona en ese cargo y que me dejaran hacerlo. El tema de premios y ese desgaste de los capitanes de hablar con los miembros del comité, la forma en que viajaban estos jugadores a los campamentos o a los partidos no era la correcta y a veces se molestaban que yo exigiera eso y era simplemente para darle el protagonismo a quienes lo necesitaban que eran los jugadores.



¿La dirección deportiva nunca tuvo autonomía para decir cosas de logística?

Parcialmente, nunca tuvimos el empoderamiento que se podía tener. Antes del programa estaba escuchando un taller del seleccionador de Grecia y estaba explicando como ellos programan su fecha FIFA, el cuerpo técnico coordina eso, no alguien que está en un escritorio y que piensa en que le puede salir más barato. Hay detallitos profesionales que hacen que el jugador se sienta bien. Nosotros nos enteramos con el cuerpo técnico por medio de Twitter a donde íbamos a jugar los amistosos, contra quién y en qué fecha. Yo platiqué con el director deportivo de México y Estados Unidos y ellos tienen un empoderamiento total.



¿Cuáles deberían de ser las prioridades del nuevo comité ejecutivo?

No ha habido una oportunidad como esta para ordenar la federación. Esto es un borrón y cuenta nueva y debemos de valorar que FIFA está dando una oportunidad que no la veíamos venir. Todos presupuestamos una suspensión y no tenerla y poder crear esta comisión y aportar estas soluciones con el INDES y ver los estatutos. Antes de que el comité llegué estas son las cosas que hay que hablar y otro punto es cómo se van a escoger estos perfiles, que cada uno presente un plan para su sector. Así como un seleccionado es cuestionado por su rendimiento así que sean los federativos y que no por ser elegidos ya están cuatro años y si le va mal en un año o seis meses el dirigente siga los cuatro años.



¿Lo deportivo no estuvo en lo principal de la institución?

Las federaciones están para llevar al fútbol. Hay recurso humano y monetario para poder invertir y cambiar las cosas. Esta es una oportunidad de que las personas que lleguen le den un nuevo rumbo al país. Si crearon un hotel pero tenes dos canchas que no funcionan como debería, tenes 100 personas trabajando en la parte administrativa y solo tienes dos preparadores de porteros o cuerpos técnicos limitados. El centro de la gestión no solo está en el jugador sino en lo deportivo, el cual debe de ser el objetivo de todo el que llega.



¿Qué tanto de lo que trabajaste quedó en la federación o se va contigo?

Creo que se dieron pasos para decir que hay una cultura diferente en trabajar en una forma diferente, en respetar al jugador, en usar la tecnología. Ahora en día tú ves selecciones como Costa Rica con tres fisios, tres video analistas.



¿Si el próximo comité ejecutivo tiene la oportunidad de llevar los básico cuánto costaría anualmente eso?

Alrededor de un millón de dólares al año que incluye fisioterapeutas, utilleros, video analistas.



¿Lo ideal es tener a un cuerpo técnico con cada selección?

Idealmente cada selección debe tener un entrenador principal y asistente diferente a las demás. Entre mayo y junio Panamá tuvo cuatro selecciones entre Sub 20 y mayor que cada una tenía sus cuatro cuerpos técnicos, ese es un plan 2026. Eso es un ejemplo cercano de lo que se tiene que hacer.



¿Qué pasó con Erick Acuña?

Yo en ese momento sacrifique a mi academia para llevarlo a selecciones femeninas y él se hizo más afín a la dirección que quería el comité y decidí cambiar de caminos.



¿Vendiste jugadores a algún equipo del mundo?

Lejísimos de la realidad. El jugador se está educando de las oportunidades que puede tener y buscaron a un culpable.



¿A la hora de dar un consejo creíste que te pudiste equivocar?

El que más daba consejos era Gerson y yo salí sorteado. La gente pensaba que por college Cup yo era hasta representante FIFA, eso creo que formó parte de la desinformación y la confusión.



¿Qué tan cerca debe de estar el cuerpo técnico de la primera división?

Muchas veces nos quisimos reunir con la primera división y arriba nos decían que no se podía. Es importante la relación que se debe de tener entre cuerpos técnicos. En Europa te llegan esos reportes.