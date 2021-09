Diego Henríquez: "Bryan Gil no está descartado pero tampoco puedo decirte que vaya a jugar para El Salvador"

Diego Henríquez, coordinador de selecciones de la FESFUT, amplió detalles sobre la convocatoria del combinado mayor de El Salvador para los partidos de octubre en la octagonal de Concacaf y el tema de los hermanos Cristian, Bryan y Mayer Gil fue uno de los que abordó sin rodeos.

Una de las preguntas al coordinador de selecciones nacionales fue sobre la convocatoria de Christian Sorto (RGV Toros), Pablo Punyed (Víkingur), Raúl Cruz, Chistian Martínez (AD San Carlos) y Cristian Gil (Metapán).

"De todos los que dijiste nuevos, no hay nadie que llegue y que no hayamos visto o dado un seguimiento acorde", respondió Henríquez.

Sobre Christian Sorto recordó que viene desde el proceso de la selección sub-23.

"Nosotros lo trajimos aquí y en ese momento sus papeles no salieron a tiempo y no pudo ser parte de la sub-23, pero es un jugador que gusta las características hacia arriba. Después de tenerlo una semana entrenando con nosotros y verlo ante Guatemala nos ha gustado y lo decidimos traer", explicó.



El Salvador recibirá el 7 de octubre a Panamá en el Cuscatlán, el día 10 visitará a Costa Rica en sede aún por confirmar y cerrará la ventana FIFA de octubre el 13 ante México en el Monumental.



Sobre Cristian Gil comentó que le dan seguimiento desde hace ratos. "Tenemos tiempo de estarlo viendo, hablaba con bastante gente, Fanáticos y otros medios, de como en la primera semana de trabajo, hace un año y medio, yo me senté con Cristian Gil papá y hablamos de sus tres hijos que me interesaban y fueran parte de selecciones, él me dijo puedo confirmarte a Cristian y a Mayer, Bryan ya salió de mis manos y tiene un agente, está fichado con un club en Colombia y no puedo decidir por él".

Cristian, Bryan y Mayer Gil son hijos del ex futbolista Christian Gil Mosquera y fueron nacionalizados en 2019.

"Cristian tenía un tema de pasaporte que no lo podía sacar y ahora ya lo tiene, ya es elegible y está pasando por un buen momento, está teniendo gol y tiene características arriba, no de un 9 puro, pero sí unas características que no lo tenemos en la selección", reforzó Diego.



Bryan Gil milita en el fútbol colombiano con el Alianza Petrolera después de su paso con FAS y el intento de jugar en Europa. "Bryan no está descartado hasta que él juegue con Colombia, en este momento Bryan no es que esté descartado pero tampoco puedo decirte que vaya a jugar para El Salvador. Hay comunicación".