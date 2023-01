Diego Gregori Díaz: "Les dije a mis hijas que si anotaba se los iba a dedicar"

Cuando todo parecía que Isidro Metapán iba empatar sin goles ante Chalatenango, en el minuto 90 apareció Diego Gregori Díaz con un zapatazo sobre los linderos del área para mandar a guardar el balón al fondo de la red.



"Estoy super feliz, lo había hablado con mis hijas de que si anotaba se los iba a dedicar, es lo más feliz que un jugador puede sentir", dijo Gregori sobre las emociones que provocaron el gol sobre lo último.

Y es que Gregori buscó el gol durante todo el partido. Fue el jugador más inquieto en el ataque de Metapán y fue un dolor de cabeza para el Chalatenango, por lo que tuvo que sufrir una que otra patada.

"El fútbol es así, yo me quejo porque me tengo que quejar, y los árbitros tienen que saber que hay cosas que no se tienen que permitir, pero yo estoy aquí para jugar".

El atacante español dio mucho mérito al Chalatenango.

"El profe nos dijo toda la semana que no nos confiaramos porque eran jugadores que no tenían tanta experiencia, tanto nombre, y ellos demostraron que eso da igual, me parece que ellos tienen calidad, un buen equipos y nos han hecho un partido bien complicado", expresó.



Lo más importante, dice Gregori, es haber aportado su granito para la primera victoria del Metapán en este torneo Clausura 2023. No obstante ahora sus ojos están enfocados en Águila, el próximo rival del conjunto jaguar en el certamen.

"Feliz por conseguir la primera victoria en casa, es importante ver el estadio así de lleno, es importante ganar en casa y ahora viene Águila el miércoles y toca seguir trabajando", agregó el atacante.