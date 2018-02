Diego Godín perdió tres dientes en partido con el Atlético de Madrid

MADRID, ESPAÑA. El uruguayo Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, fue sustituido este domingo contra el Valencia por "un fuerte traumatismo facial que le ha provocado una fractura dentoalveolar de tres piezas del maxilar superior", con lo que ha precisado "una reconstrucción por el especialista maxilofacial".

Así lo informó el parte médico del club rojiblanco, que explica que el jugador queda "pendiente de evolución", después del golpe que recibió por parte del portero brasileño del Valencia, Neto, en una salida a un balón aéreo en el comienzo del segundo tiempo del encuentro en el estadio Wanda Metropolitano.

Fue sustituido por Juanfran Torres y sus compañeros le han mandado mensajes de apoyo después del choque.

"Contento por el gol, y que sirvió para ganar un partido que era muy importante para nosotros. Queremos dedicarle la victoria a Godín porque sufrió un duro golpe y siempre se deja la vida por el equipo y esperemos que se recupere pronto", dijo Ángel Correa, autor del gol de la victoria de los colchoneros.

Aquí están las imágenes del golpe y las reacciones en redes sociales:

Efectivamente. Mi amigo @pablogsacristan fotografió uno de los dientes que pierde Godín, en el golpe (penalti no pitado) pic.twitter.com/YQNW8NKO3Q

Lo de Godín es vergonzoso e intolerable, que el árbitro no pite penalti es para que le retiren el carnet. Griezmann reacciona mal ante 4 idiotas que no tienen ni puta idea de fútbol. Algunos siguen en modo autodestrucción y no espabilamos