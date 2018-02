Diego Galdámez Coca y su inesperado liderato de goleo en el Clausura 2018

El Clausura 2018 es el cuarto torneo para Diego Coca en las filas del Municipal Limeño y aunque es uno de los que más tiempo arrastra en el equipo, es hasta hoy cuando el volante creativo alcanza su momento más destacado.

Ya ha ganado confianza con sus compañeros y el entrenador argetino Emiliano Barrera. Tanta que por ahora es el máximo anotador del torneo con 4 tantos, además de ser el capitán del Municipal Limeño.

El domingo, por la fecha 5 del Clausura 2018, guió al equipo mantequero al triunfo ante Águila por 2-0. Fue el anotador de los dos goles.

Galdámez Coca vive un dulce momento en las filas santarroseñas y se refirió a la evolución que ha tenido.

"Es una bendición de Dios haber anotado ya cuatro goles en el torneo. La pasé mal en el torneo anterior por diferentes situaciones que no voy a hablar. Dios se está manifestando en mí. Estoy jugando y marcando. Es una alegría que no me esperaba. Es el trabajo de la semana, ese que hacemos todos, no solo soy yo", apuntó el mediocampista en charla con EL GRÁFICO.

CONTRA SU EX EQUIPO

Galdámez Coca le marcó a los emplumados en el último juego. Águila es el equipo en el que jugó antes de llegar a las filas del Municipal Limeño, algo que no pasó por alto.

"Independientemente del equipo que sea, uno se alegra por marcar. Me tocó marcarle al Águila, mi ex equipo. Le guardo cariño porque me dieron la oportunidad de estar en primera división, pero hoy me debo al Limeño", aseguró el mundialista sub 20 en Turquía 2013.

El mediocampista admitió que el equipo santarroseño ahora tiene más confianza para tener el balón, gracias a la gestión del timonel argentino Emiliano Barrera.

"Respeto la idea que teníamos con el profesor Hugo Ovelar, quien es una gran técnico, pero ahora tenemos más el balón y ahí están los frutos del trabajo", apuntó el volante.