Diego Coca terminó contrato con Municipal Limeño y analiza su futuro

Para Diego Galdámez Coca, goleador y capitán de Municipal Limeño, su futuro con el plantel auriazul es una incógnita ya que tras quedar eliminados en cuartos de final, ante Santa Tecla, el volante se quedó sin contrato.

El capitalino lamentó quedarse de nuevo a la orilla de semifinales al ser eliminados de nuevo por los tecleños, tal como sucedió en el torneo anterior, con dos empates.

“Lastimosamente sabíamos a los que nos enfrentábamos. Santa Tecla contaba con la ventaja deportiva y en los últimos juegos que nos hemos enfrentado a ellos nos hemos quedado por esa ventaja. La clasificación a semifinales la perdimos en casa el jueves pasado y esto es fútbol. Hay que felicitar al Santa Tecla, hizo sus méritos al empatarnos en Santa Rosa de Lima y hay que pensar en lo que se viene”, afirmó.

¿FIRMARÁ O ESCUCHARÁ OFERTAS?

Sobre su futuro y si firmará la renovación de su contrato, Galdámez Coca hizo una pausa y admitió que “ahorita no he pensado en eso, voy de vacaciones y (deseo) pensar lo mejor para mí”.

“Me siento agradecido con el equipo, me brindaron la oportunidad en el momento que más lo necesitaba, hice un gran torneo (por los 12 goles que anotó de manera inédita). Quiero agradecer a la directiva y a los compañeros. No es despedida. Dios sabrá lo mejor de mi futuro”, ahondó.

El “10” del Municipal Limeño descartó que sus dudas de renovar se deban a que tiene ofertas concretas de otro equipo.

“Por el momento no tengo ofertas, hay que pensar las cosas, lo que le conviene a uno. Deseo despejar mi mente, deseo descansar, disfrutar con mi familia. He tenido continuidad, confianza en el equipo, casi he sido titular en los dos años que he jugado. He madurado como futbolista y Limeño me permitió levantar mi nivel y retomar la confianza”, concluyó.