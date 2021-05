Diego Coca se despide del Águila

Diego Coca puso fin al misterio de su continuidad con Águila. El jugador nacional se despidió del equipo migueleño por medio de un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

Mensaje de despedida de Diego Coca al Águila, equipo donde jugó desde el 2018.

"He pasado varias semanas pensando mis palabras para despedirme. Desde el 2014 que llegue sabía el objetivo que quería con Águila que era salir campeón, un equipo que me hizo debutar y que me brindó la oportunidad de muchas cosas a nivel profesional, pero como todo ciclo llega a su fin", dijo Coca .

Coca cerró su segundo ciclo en Águila tras volver para el Apertura 2018. En total jugó 104 partidos con los migueleños, anotó 9 tantos y ganó el campeonato del Clausura 2019.

"Es mi momento de decir adiós a mis compañeros, a los médicos, los utileros, a la institución y a la afición que me dio su respaldo durante mis 6 años en el equipo. El fútbol siempre estará lleno de sacrificios y todos los cumplía llenándome de orgullo al saber que representaba una institución grande y la recompensa fue un campeonato el cual llevaré siempre en mi corazón", escribió el jugador