Diego Coca: "Gracias a Dios se me ha abieto el arco rival"

Municipal Limeño logró su primer triunfo bajo la dirección técnica del argentino, Emiliano Barrera. Fue con un contundente 4-2 y los últimos dos llevaron la marca de Diego Coca, quien en su cuarto torneo con el plantel santaroseño se ha ganado el derecho a portar el gafete de capitán.

"Gracias a Dios se me ha dado la confianza en este torneo. Qué bien que se me ha abierto la portería. Esto es el fruto de lo que trabajamos en la semana. Esperamos seguir en esta misma línea. Esperamos lograr otra victoria, este sábado, contra Sonsonate, de visitante", apuntó el mundialista con la selección sub 20 en Turquía 2013.

El volante narró sus dos tantos para poner el 3-2 y 4-2 en el triunfo ante Metapán.

"En el primero no pensé mucho. En el segundo sí tuve la oportunidad de recortar y ponerla a un lado. Rescato la actitud de los compañeros, porque a pedar de ir perdiendo el partido, logramos remontar en el marcador. La gente, acá en Santa Rosa de Lima, nos exige golear y ganar y esta tarde lo hicimos", apuntó el capitán del equipo mantequero.