Diego Coca: “Está claro que somos un buen equipo”

Águila es el actual líder del grupo A con siete unidades, logrando dos victorias y un empate bajo el mando de Ernesto Corti. Los migueleños vienen de ganarle el clásico centro-oriental a los líderes e invictos hasta ese momento, Alianza FC. También, han sumado puntos frente a Jocoro y Metapán, quienes, junto con Alianza, fueron líderes de la primera fase del Apertura en la zona regional.

Uno de los jugadores que conforman la espina medular del mediocampo es el ex mundialista sub-20 Diego Galdámez Coca. El volante zurdo ha sido titular en los últimos partidos con Ernesto Corti, como también tuvo actividad cuando Hugo Coria era técnico de la escuadra emplumada. A continuación, vamos a repasar, lo que piensa el jugador nacional acerca de este Águila en el actual certamen del Apertura 2020.

¿Cómo se encuentra el equipo en estos días después de ganarle a Alianza?

“El equipo está bien, estamos retomando confianza luego de haber perdido cuatro partidos seguidos en la primera fase. Anímicamente estamos bien, los resultados que conseguimos la semana pasada nos llenan de confianza, de tranquilidad. De esta manera podemos trabajar mejor en la semana. El equipo está motivado de poder hacer las cosas bien y seguir sacando estos resultados”, explicó Coca.

Con Hugo Coria tuvieron un buen arranque, pero luego cayeron en cuatro partidos seguidos. ¿Qué pasó?

“No hay duda de que con el profe Coria tuvimos un buen arranque, con dos victorias seguidas en casa, luego tuvimos tres salidas de visitante, que nadie acá en la liga vivió esa situación, eran rivales complicados en canchas difíciles, pero nosotros siempre salimos a buscar el resultado. El fútbol es así, a veces es injusto, no se nos dieron los resultados, pero con el profe (Coria) siempre trabajamos a full, siempre trabajamos a tope, lastimosamente las cosas no salen como se planean. Ellos eran grandes personas, un buen cuerpo técnico que siempre estuvieron acuerpándonos, pero el fútbol así es, muchas veces las cosas no se dan”, detalló el mediocampista.

Te han puesto a jugar en varias posiciones. ¿En cuál te sentís más cómodo?

“En el torneo he jugado en varias posiciones, solo en el partido con Alianza jugué en tres diferentes posiciones. Así ha sido a lo largo del torneo, he jugado como enganche, como extremo por izquierda o como volante mixto. Yo me siento más cómodo jugando de enganche, pero dadas las circunstancias de que hay mucho jugador en el mediocampo, me ha tocado jugar por la banda izquierda, que es una posición que no desconozco. Cuando regresé a Águila hace dos años, comencé en esa posición y muchas veces me he sentido cómodo por ese lado”, remarcó Diego

Ha llegado Corti y han sacado buenos resultados ante los líderes de la fase regional. ¿Se sienten más cómodos con él?

“Si no hay duda de que hemos sacado tres partidos difíciles con los tres equipos que quedaron líderes de la primera fase. Está claro que nosotros somos un buen equipo, tenemos gran plantel, y eso lo hemos demostrado en estos tres partidos. De todas maneras, no hemos ganado nada, apenas van tres fechas de las diez que consta en esta fase, así que no podemos confiarnos, no podemos decir que ya está todo hecho. El profe Corti ha venido a implementarnos la mentalidad de ir un partido a la vez, y que tenemos la convicción de que podemos llegar a ser campeones”, expresó el jugador emplumado

Se ha repetido la misma alineación en estos partidos, ¿Este va a ser el once de ahora en adelante?

“Yo pienso que no, el profe apenas tiene una semana de estar con nosotros, él va a ir conociendo a todos los jugadores. Sabemos que en el fútbol hay lesiones, expulsiones, sanciones, etc. Yo en lo personal no creo que ese vaya a ser el equipo siempre, van a haber cambios, hay momentos que un jugador anda mejor que uno que está de titular, tiene la oportunidad de jugar y a veces se queda con el puesto. No creo que ese sea el equipo por el resto del torneo. Somos 23 jugadores en el plantel y cualquiera tiene la capacidad para ser titular’, comunicó Coca

¿Sienten que han alcanzado su techo? O ¿están para más?

“Sinceramente para mí, no hemos alcanzado un techo, falta mucho torneo por delante. El equipo ha tenido un cambio de técnico, con una nueva idea, así que pienso que conforme pasen los partidos podamos ir entendiendo lo que el profe quiere para el equipo. Queremos ir mejorando, tenemos para dar más indudablemente con el equipo que hay, con los jugadores que tenemos”, analizó el ex mundialista sub-20

¿A qué otro equipo ves como candidato al título?

“Pues, para mí Alianza es uno de los principales candidatos al título por lo que ha venido realizando todo este tiempo, por la calidad de jugadores que tiene en su plantel. Fas es un equipo grande que se ha reforzado bien, creo que también puede pelear el título. También creo que Metapán tiene buen equipo y puede ser candidato a salir campeón”, dijo Coca