Diego Chévez: “Vamos a seguir luchando por esa clasificación

El Atlético Marte no pudo remontar el partido ante Alianza y cayó en casa este domingo por 2-4, en un partido luchado y en el que estuvo cerca de lograr el empate parcial de 3-3 en el segundo tiempo.

El equipo marciano suma dos partidos consecutivos en los que no ha logrado obtener ningún punto, llegando al tercer puesto de la tabla con 11 puntos, uno más que FAS.

“Creo que es difícil la verdad porque veníamos de una buena racha. Ahora estamos pasando por un mal momento, sin embargo yo creo que el equipo dio todo por el todo. Sabemos que Alianza es un rival que se ha mantenido entrenando, en actividad, igualmente no es excusa para nosotros, pues fue una final”, expresó Diego Chévez, capitán del equipo bandera.

Diego agregó que “créanme que el grupo estuvo unido en todo momento , lastimosamente en los últimos minutos nos cae el cuarto gol, tuvimos la chance de empatar. Ahora toca empezar en FAS y tratar la manera de sacar ese punto o los tres puntos que nos pueda dar la clasificación”.

Según Chévez, el motivo por el que el equipo ya no ha logrado obtener victorias puede ser el desgaste físico que han tenido los jugadores durante el torneo.

“Yo creo que quizá está pasando (factura) la parte física. El profesor (Osvaldo Escudero) ha trabajado bastante bien, yo creo que la recuperación y todo el trabajo que el preparador físico y el cuerpo técnico ha sido bastante bueno, pero sabemos que no somos máquinas, nosotros hacemos todo lo que podemos, e incluso más, y por eso tuvimos esa buena racha, aprovechamos ese buen momento y ahorita solo falta ese paso extra para asegurar la clasificación y queremos hacerlo”, expresó.

El capitán reiteró el compromiso que tienen los jugadores con la afición del equipo capitalino y aseguró que pelearán hasta lo último para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

“Atlético Marte se lo debe a su afición y nosotros estamos entusiasmados y no vamos a bajar los brazos, faltan dos fechas, dos finales y hasta que no se termine el último partido, hasta que el árbitro no pite el último minuto, nosotros vamos a seguir luchando por esa clasificación”, manifestó.

El defensa comentó que su equipo desaprovechó varias oportunidades para vencer al Alianza y que ahora piensan en su próximo partido, ante FAs en condición de visitante.

“La verdad es que sí, tuvimos varias opciones, después que nos pusimos 2-3, pero hacerle un partido como el que le hicimos a Alianza no es fácil y esperamos el próximo partido aprovechar esas ocasiones que nos están quedando. Y bueno, nada más, a recuperarse y a esperar el partido contra FAS”, concluyó.