Diego Chévez: "Tenemos que levantar cabeza"

El zaguero del Atlético Marte, Diego Chévez, lamentó el resultado abultado con el cual el Águila se impuso a costa de ellos en el Juan Francisco Barraza.

Fueron siete minutos en los que el Atlético Marte vio como el Águila liquidó el encuentro con los goles de Styven Vásquez y Jairo Henríquez.

"La expulsión de Andrés Quejada nos afectó mucho, él nos ayuda bastante en la zaga y creo que no supimos suplementar el trabajó de él y en minutos de desconcentraciones nos cayeron tres goles seguidos y eso a cualquier equipo lo baja animicamente", dijo tras el partido.

Chévez lamentó que ese lapso de partido haya botado un gran partido defensivo del Atlético Marte en el Barraza.

"En el primer tiempo y en la parte en donde estuvimos los mismos número de jugadores hicimos muy bien tanto en defensa como en ataque, pusimos en problema al Águila en varias ocasiones", añadió.

HAY QUE PASAR LA PÁGINA

Diego Chévez expuso que no hay tiempo para lamentar el resultado, todo lo contrario, dijo que hay que reivindicarse el próximo partido ante el Jocoro en el estadio Cuscatlán.

"Sabemos que este torneo y el otro se compite el descenso, tenemos que luchar, tenemos que levantar cabeza, sabemos de que en los últimos partidos no hemos hecho bien las cosas. No es problema con el técnico, nosotros trabajamos, pero las cosas no se dan", dijo.

"Seguiremos trabajando, analizaremos bien este partido y el siguiente que es de local ante Jocoro iremos a muerte porque sabemos que es un rival directo" agregó.