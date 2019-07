Diego Chávez: El jugador que vuelve a FAS

Tarde o temprano tenía que volver. Diego Chávez vive una segunda oportunidad con Club Deportivo FAS. Fue reservista en 2015 y hasta salió campeón. Sin embargo, cuando quiso ser promovido para continuar con los tigrillos tuvo que buscar otro camino para forjarse una trayectoria.



Equipos como Turín FESA, Dragón y Santa Tecla potenciaron su juego como lateral derecho y fue hasta este Apertura 2019 que se le abrió la puerta nuevamente.



Chávez habló sobre cómo vive esta nueva etapa profesional.



"Con Santa Tecla me quedaban seis meses más de contrato pero hablé con el presidente (Guillermo) Figueroa para dejar todo en orden y firmar por dos años con FAS. Desde que estaba en reserva en 2015 quería quedarme acá porque salí campeón pero por diferentes circunstancias no se dio. Ahora vivo esto con mucha alegría y ganas de querer hacer las cosas bien y dar lo mejor de mi en la institución y por eso estoy con ganas de trabajar".



En FAS ya cumplió su primera semana de trabajo, sobre esto, el jugador agregó "El torneo está muy cerca y cada entreno es clave para consolidar la preparación. Por las mañanas estamos enfocándonos en la parte física y en las tardes, un poco de técnico táctico. Mi objetivo es salir campeón, tal como lo viví como reservista cuatro años atrás".



También explicó qué lo llevó a tomar la decisión de aceptar regresar a FAS. "Algo primordial para venir acá es coincidir con jugadores que ya tuve antes como compañeros como Wilbert Hernández en Dragón, Aranda y Cartagena en Turín FESA y Kattan en Santa Tecla. Eso te hace tener más confianza como jugador joven te invita a seguir creciendo".



También opinó que les ha pedido el técnico Dowson Prado. "Partiéndose de que por estos días hay mucha gente hablando sobre FAS, nuestro entrenador nos ha pedido concentración total en nuestro trabajo que es lo que nos llevará a conseguir los resultados esperados. Lo extradeportivo queda a un lado, no tenemos que prestar atención".