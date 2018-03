Diego Chavarría revela cómo viven los jugadores del Sonsonate los cambios en el Clausura 2018

Diego Chavarría es uno de los jugadores que llegó al Sonsonate para el Clausura 2018. El mediocampista no se anduvo por las ramas para decir que ahora lo importante es dejar al equipo en Primera División.

Pero el panorama no es alentador en este momento para los panza verde. Rubén Alonso, técnico uruguayo, dio un paso al costado para la llegada de Juan Ramón Sanchez. Eso se produjo luego de dos derrotas consecutivas, que lo mantienen en la pelea por la permanencia.

Ante eso, Chavarría pide que la calma reine en el plantel. "No hay que alarmarse. Los resultados van a llegar. Es lamentable no poder continuar con el profesor Alonso. Ahora la idea es que el grupo asimile esto lo más pronto posible. Esperamos que puedan venir los resultados.Ahora en adelante todos los juegos serán finales para nosotros. El equipo tiene que irse acostumbrando a ganar, a no regalar puntos", apuntó Chavarría.

Sobre la recaída del equipo cocotero, luego de las derrotas al hilo ante FAS (3-1) y Pasaquina (1-0), Chavarría trajo a cuenta algunas lesiones que hicieron mella. "Hubo que improvisar y creo que eso nos pasó factura. Pero sabemos que el equipo puede ir creciendo. Es lindo jugar con esta presión. Tomo a bien jugar de esa manera", sostuvo el mediocampista.