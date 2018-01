Diego Chavarría: “Me di cuenta por amigos que estaba entre los trasferibles del Santa Tecla”

Diego Chavarría nunca se imaginó que el partido de la final del Apertura 2017 contra Alianza sería su último juego con la camisa del Sant Tecla. Fueron unos amigos quienes le escribieron por redes sociales para avisarle que en las filas tecleñas lo pusieron en lista de transferibles.

El mediocampista cree que eso fue a raíz de datos equívocos que le llegaron al actual presidente del Santa Tecla, José Vidal Hernández, en cuanto a que él estaba en pláticas con otros equipos.

Al final, Chavarría se va agradecido con la afición y dirigencia de Tecla y ahora solo quiere apotar su experiencia en las filas del Sonsonate, con el cual ya trabaja.



¿Cómo toma esta oportunidad de vestir la camisa del Sonsonate?

Primero muy contento y agradecido con Dios porque es él quien me abre las puertas al darme esta linda virtud que es jugar al fútbol. Quiero ser siempre un profesional y tratar de mejorar cada día. Ser siempre correcto e ir de frente para ayudar a cada uno de mis compañeros.

¿No fue complicado llegar a un arreglo con el Sonsonate?

En ningún momento fue complicado. Tenía ofertas de otros equipos, pero se valora con la familia el tomar la decisión de jugar con Sonsonate, ya que ellos se han portado conmigo de una manera excelente y nos decidimos ahora por esta institución. Queda tratar de dar lo mismo que se hizo en Santa Tecla.

¿Qué sensación le produjo verse en lista de transferibles del Santa Tecla?

Fue una gran sorpresa. Me di cuenta por amigos que me habían escrito, que estaba en lista de tranferibles. Todo eso pasó cuando de parte del Santa Tecla nadie me había llamado. La gente se preguntaba el por qué, cuando yo era el capitán, el líder de ese grupo. Siempre me mantuve profesionalmente, dando todo dentro de la cancha.

Para la gente que se pregunta cuál fue el motivo, pues fue simplemente una mala información que le llegó al presidente del Santa Tecla (José Vidal Hernández). El error de él fue no habérmelo comunicado y no preguntarme a mí, como capitán, si esa información era cierta. Luego me reuní con él y aclaramos todas las situaciones, porque yo no iba a aceptar algo que no había cometido. Siempre me he manejado de frente. Siempre le guardo un cariño al presidente, pero lastimosamente, al final, hubo jugadores que hablaron por mí. Quiero agradecer a la afición que fue muy linda en estos cuatro años que estuve ahí.

Lastimosamente la decisión que tomó el presidente ya no se pudo revertir, pero de igual manera uno debe ser profesional. Me voy triste por dejar a la gente con la que yo me había encariñado.

¿Usted tiene buena relación con el técnico Rubén Da Silva?

Sí. Desde que él estaba en la reserva hemos tenido buena relación. Hemos platicado y él quería que yo continuara, pero la decisión había sido del presidente que tenía que aclarar algunos puntos conmigo, primero.

¿Esa mala información que le pudo haber llegado al presidente del Santa Tecla es que usted negociaba con otros equipos?

Sí, realmente eso fue. Había equipos que se habían interesado en mí. Les dije que tenía contrato con Santa Tecla y que hasta hasta que yo decidiera salir no iba a cambiarme de equipo. Luego aparecí en lista de transferibles.

¿Qué sensación le queda tras haber sido capitán del Santa Tecla y que lo sacaran de esta forma?

La felicidad que me queda es haber levantado cuatro títulos con Santa Tecla. Creo que esto es algo histórico. Me da mucha alegría haber ayudado a este plantel en su momento y haber dando consejos a los juveniles para ayudarles a crecer.

¿Qué versión de Diego Chavarría veremos en el Clausura 2018?

La versión será la misma o quizá mejor que la vista en Santa Tecla. Siempre he sido un profesional, siempre me cuido y alimento bien. Trabajo duro por conseguir estar en un equipo que esté peleando las primeras posiciones. Quiero llegar con la misma actitud, con el mismo liderazgo a un Sonsonate que creo que se ha armado bien.