Diego Barahona, duda en sub-20 de El Salvador para el Premundial

El lateral izquierdo de Los Angeles FC de MLS, Diego Barahona, es duda para estar con la selección sub-20 de El Salvador en el Premundial que se realizará en Honduras a finales de junio que dará boletos hacia el Mundial juvenil 2023 y los Juegos Olímpicos 2024.

La razón: su pasaporte salvadoreño Diego Barahona tiene disparidad en sus papeles de Estados Unidos y El Salvador a raíz de los documentos de uno de sus padres y el cambio se tienen que hacer a través de la Corte de Los Ángeles.

Según el director deportivo de selecciones nacionales de la FESFUT, Diego Henríquez, la problemática no radica en las gestiones del consulado de Los Ángeles.

"Estamos contratiempo, pero estamos haciendo lo posible", dijo Diego Henríquez al ser consultado por el tema.

"No está en nuestras manos, porque no es de parte del consulado de Los Ángeles, o de cualquier otro consulado porque con ellos hemos trabajado excelente y nos han ayudado mucho, el cambio se tienen que hacer en la Corte de Los Ángeles, es un proceso legal de Estados Unidos y no de consulado o cancillería de El Salvador", agregó a la explicación.

La ausencia de Diego Barahona en la sub-20 de El Salvador sería sensible. El jugador del LAFC aporta mucha protección en ataque y su desempeño en labores defensivas es notable.