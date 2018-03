Diego Armando Maradona: “Messi no necesita ganar un Mundial”

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El ex capitán de la selección argentina Diego Maradona elogió hoy a su compatriota Lionel Messi al decir que futbolísticamente "es grande" pese a no haberse consagrado campeón mundial con el conjunto albiceleste."Messi es grande con o sin (ganar un) Mundial, y hay que agradecerle a Dios que es argentino", expresó Maradona durante una entrevista con el canal TyC Sports.Maradona, que entrenó a Messi en el seleccionado que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, dijo que después de aquella experiencia le resulta irrelevante que no haya obtenido la Copa del Mundo."Con lo que le vihacer a Leo en los entrenamientos y los partidosno me importa la Copa del Mundo. Yo lagané (en México 1986) junto a mis compañeros.¿Por qué le tenemos que meter la mochila a Messi de que si no la gana no es crack?Dale una pelota y que la Copa del Mundo se quede en la FIFA", dijo.En los últimos años, Maradona tuvo opiniones diferentes con respecto a Messi y su presencia en el seleccionado argentino.En junio de 2016, sostuvo que "La Pulga" no tenía"mucha personalidad para ser líder del equipo nacional".Dos meses después, cuando Messi decidió alejarse del seleccionado argentino tras la derrota sufrida ante Chile en la final de la Copa América del Centenario, Maradona consideró que todo se había tratado de un "montaje" para "hacer olvidar" la caída.