Diego Areco no jugará en El Salvador

Diego Areco viajó este viernes a su natal Paraguay luego de no concretar nada con ningún equipo de El Salvador. El delantero guaraní aseguró que analizará su futuro tras jugar desde el 2019 en el balompié criollo.

El delantero guaraní concluyó su primer ciclo en el fútbol salvadoreño tras darse a conocer con el Jocoro en el torneo Apertura 2019 y Clausura 2020, donde sorprendió a propios ya extraños anotando 20 goles en 17 partidos.

Sus números llamaron la atención de Jorge Rodríguez para liderar el ataque de FAS en el Apertura 2020 y pese a terminar como el goleador del conjunto santaneco con ocho tantos en el torneo, no llenó las expectativas del "Zarco" para continuar en el cubil felino.

"Le agradezco al fútbol salvadoreño porque pude recuperar mi nivel, no sé si salgo por la puerta de atrás de FAS porque no quería salir, pero sabemos que el técnico y los dirigentes tienen su forma de pensar y bueno, me tocó salir. aceptar ", dijo Areco previo a retornar al país.

Areco dijo estar agradecido con el fútbol salvadoreño por darle la oportunidad de volver a su nivel. Destacó su paso por el Jocoro y los inconvenientes que tuvieron para poder sobresalir.

"Me llevo un bonito recuerdo de El Salvador. Recuerdo haber llegado a la primera división de este país, estoy agradecido con Dios por eso, porque la gente de Jocoro me llegó de la mejor manera y que me fue bien a pesar de que hubo muchas trabas desde el principio, donde no podía jugar, donde estuve lesionado ", destacó el delantero de 28 años

"Después tocó llegar a lo mejor, los planes de Dios son perfectos, gracias a Él llegó mi momento y pude demostrar lo que pude, lo que demostré todo este tiempo que estuve en El Salvador", agregó

RECUERDOS MEMORABLES

Al respecto de los recuerdos más destacables que se lleva, el ariete guaraní retomó cuando con Jocoro le ganaron al Alianza en el estadio Cuscatlán con un tanto de él y otro de su compatriota Luis Rodríguez.

"Uno de los recuerdos más bonitos que llevo es que en el estadio Cuscatlán le pudimos ganar al Alianza con el Jocoro y fue mi primera vez como capitán del equipo y prácticamente con el equipo que fue campeón y nosotros le pudimos ganar allí con mi compatriota Luis Rodríguez", recordó Areco.

"Si me toca volver estaré agradecido con Dios porque hay mucha gente en El Salvador que me ha recibido como uno más del país", concluyó.