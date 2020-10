Diego Areco: "No hemos estado a la altura"

El delantero paraguayo del FAS, Diego Areco habló luego de la eliminación en la fase preliminar de la Liga CONCACAF ante el Managua y que confiesa que es un golpe muy duro de asimilar. Para el guaraní, los fallos en la definición en la primera parte y el crecimiento del rival en el complemento les pesaron en la eliminatoria.

Areco confiesa que es un momento duro para el equipo porque habían muchas expectativas para el torneo regional. Espera que esto sirva de parte aguas para encarar el Apertura 2020 y en lo personal reitera que no ha encontrado su mejor versión.

"Nos vimos mejor en el primer tiempo, creamos muchas ocasiones de gol y lastimosamente no concretamos. Sé que me han contratado para esto y aún no he encontrado mi nivel, estoy tratando de corregir lo que he hecho y ahora estamos en un momento malo y vamos tratar de salir adelante".

El sudamericano está de acuerdo con Jorge Rodríguez entrenador tigrillo, quien aseguró que el equipo no estuvo a la altura de lo que representa la camisa fasista ni la competencia en la que estuvieron.

"No hemos estado a la altura de lo que deberíamos hacer. Tampoco en el torneo local estamos bien, nos preguntamos qué pasa porque trabajamos muy duro en la semana y a la afición pues estamos en deuda. Nosotros también estamos dolidos, no era lo que esperábamos. No aprovechamos las oportunidades en el primer tiempo, esto es fútbol y ahora hay que levantar la cabeza y seguir entrenando", agregó.

"El rival nos sorprendió y tuvimos que sobreponernos y tratamos de tener más el balón. Creo que entramos en desesperación por no hacer el segundo gol y ellos aguantaron, nos empataron y nos ganaron en penaltis", expuso.

Sobre lo que se viene, Areco reconoce que hay presión para demostrar su calidad y para ello está dispuesto a trabajar duro. Además, hace un llamado al grupo para hacer una evaluación exhaustiva sobre lo que se está haciendo.

" No creo que pese el que haya muchos jugadores nuevos. Hemos trabajado bien, como si desde hace tiempo estuviéramos juntos, ahora, creo que cada uno debe de sentarse y analizar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal para sacar esto adelante. Hay mucha presión porque no encontramos el fútbol que queremos pero tarde o temprano lo vamos a encontrar ", indicó el artillero.

Diego Areco es de los fichajes para el FAS en esta temporada. Debutó recién el sábado pasado en la derrota ante el Sonsonate (0-2) y el martes en la Liga CONCACAF anotó el gol tigrillo desde el punto de penalti aunque luego falló en la lotería.