Diego Areco: "Me siento confiado y motivado"

El delantero paraguayo Diego Areco será el último refuerzo de Santa Tecla para este Clausura 2021. Al final, todas las cosas se dieron para que el goleador guaraní regresara al fútbol salvadoreño tras su paso en FAS y Jocoro.

Al no concretarse el fichaje con el uruguayo Jonathan Soto, el camino le quedó abierto a Diego Areco, quien había abandonado el país tras hacer su último torneo con FAS, donde fue el máximo anotador con ocho tantos.

Con 28 años y un antecedente de 28 goles en sus últimos tres torneos cortos en El Salvador, Areco firmó con el club esmeralda por un torneo corto.

"Estoy contento por volver al país, por entrenar ya con el equipo y tener un nuevo club, todos saben que Santa Tecla es un buen equipo, solo esperemos estar a la altura de Santa Tecla", dijo el ariete sudamericano.

Diego Areco jugará en Santa Tecla, su tercer equipo de la primera división de El Salvador, luego de su paso por Jocoro y FAS. Foto: Tony Segovia, Santa Tecla.

Contrario al torneo anterior, donde los pericos no ganaron en la primera vuelta de la fase regional, en este Clausura, los ahora dirigidos por Rubén da Silva, ya cuentan con dos victorias en los primeros tres partidos del certamen.

"Santa Tecla ha demostrado una buena cara en estos tres partidos y la verdad que eso motiva, siempre ha mostrado buen fútbol y crea muchas ocasiones a gol, que eso es importante para mí. Estoy agradecido con ellos, con el grupo, por cómo me recibieron, eso es muy importante", añadió.

El atacante paraguayo está consciente que en Santa Tecla han puesto la esperanza en él para potenciar la capacidad goleadora del equipo, por eso, asume el nuevo reto con motivación y confianza de que las cosas se darán bien.

"Me siento motivado, confiando en que las cosas se darán de la mejor manera, ahora toca poner mi parte, entrenar, tratar de ponerme en forma y tratar de ayudar al equipo, que por eso me contrataron, quiero ayudar al equipo y que ellos me ayuden a anotar goles", concluyó.