Diego Areco: "El equipo ha mostrado que está para grandes cosas"

El paraguayo Diego Areco es de las principales cartas ofensivas del gol para este Apertura 2020 y luego de disputar la primera fase de grupos por zona, hizo sus valoraciones sobre cómo ha venido el equipo en ascenso en cuanto al fútbol y goles.

El guaraní considera que el plantel viene de menos a más y con tres victorias consecutivas, se alistan para la nueva etapa en donde está en juego el boleto a cuartos de final. Con tres goles en la temporada (incluyendo la Liga Concacaf), Areco espera aportar más en ofensiva y ve un plantel comprometido y con calidad para pelear por el campeonato.

¿Cuál es el balance que haces después de finalizar la primera etapa del Apertura?

Fue una primera parte que se nos complicó. Desde un principio dijimos que sería un grupo muy duro y eso de vio pero lo bueno es que nos repusimos del mal arranque que tuvimos. El equipo ha mostrado que está para grandes cosas y se mejoró en lo futbolístico, en lo anímico, mental. El profe nos ha ayudado en eso porque nos da mucha confianza pero también hemos cambiado las cosas porque trabajamos más duro. El equipo corre, mete pierna y eso nos ha dado resultados.

¿Cuál fue la clave para que el equipo dejara el mal arranque ya ahora lleva tres victorias seguidas más un empate?

Cambió la forma del trabajo y la manera de pensar de cada uno de nosotros. Los profes nos dieron la confianza, nos decían que teníamos las condiciones para ganar y eso cambió todo. Trabajamos más duro, nos sentimos más sueltos, entrenamos mejor y se nota que el equipo siempre va para adelante. Tenemos la mentalidad de juego que él busca y ya se ve en los resultados.

¿Sientes que afectó todo lo que se ha vivido de la pandemia y los seis meses sin actividad deportiva?

Creo que sí, se nota también en las lesiones que han sufrido los equipos. Uno en casa entrenó en ese período pero no es lo mismo estar dentro de un campo, con un grupo. Afectó a los equipos y a nosotros nos costó arrancar pero ahora nos sentimos más sueltos, más livianos, relajados y nos nos cuesta la carga física. Llegamos a un punto que ahora hemos marcado nueve goles en tres partidos y eso es bueno.

¿Cómo te sientes en el grupo, ya adaptado a FAS?

Me siento bien. Nos recibieron como uno más de la familia y eso habla bien del grupo. En lo personal me siento mejor, he trabajado duro, en la mayoría de ocasiones me quedo después de los entrenamientos a correr un poco más y eso me ha ayudado. Me hacía falta para estar en lo físico y sé que puedo dar más, estoy trabajando duro y espero ayudar al equipo que espera más de mí.

Te has reencontrado con el gol en esta primera fase y liga Concacaf.

En lo personal pude anotar porque estaba sintiéndome con mucha presión, buscaba, intentaba y no se me daba. Hasta me cambié el look, me quité la cola que traía y creo que eso me dio buena suerte (ríe). El profe Zarco me ha dado confianza, me aguantó y ahora he ayudado con goles. Espero aportar más en esta segunda fase, puedo dar más y tengo la fe en Dios porque trabajo para eso.

¿Cómo se vive con esa competencia con Raúl Peñaranda, Luis Perea, entre otros?

Muy bien. Los tres somos amigos, siempre hablamos y el grupo está bien, se merece grandes cosas porque hay mucha responsabilidad dentro de la cancha. Con Peñaranda somos muy amigos y trabajamos al cien, son grandes goleadores y esperamos aportar, al que le toque que lo haga de la mejor manera y que puedan marcar goles. Necesitamos de todos.

¿De lo que has visto, cuáles son los rivales te han llamado la atención?

Muchos equipos tiene sus cualidades. El Chalatenango, que está en nuestro grupo, se reforzó bien y tiene buenos jugadores. Le he visto buenos partidos y tienen buen nivel. El Once Deportivo es muy aguerrido y están para grandes cosas al igual que el Firpo. Nos tocó un grupo difícil pero estamos preparados y hemos hecho un buen fútbol.

Tu exequipo, el Jocoro, ganó el grupo de oriente.

Contento por el Jocoro porque le tengo cariño a la gente, el pueblo que me tuvo con bien. Agradecido con ellos, con el equipo y contento porque ganaron su grupo, el profe (Carlos) Romero es un excelente entrenador, lo conocí y muy buena persona, trabajador.

¿Qué te dice el aficionado tigrillo?

Ellos siempre están ahí alentando. De parte de algunos, cuando iban mal las cosas recibí críticas, pero ahora están tratando de alentar. Algunos dan confianza y otros sólo critican, los que son de resultados pues siempre hay pero no me importa y agradezco a los que apoyan de manera incondicional.

¿Cómo ves esta segunda etapa en donde está en juego una clasificación a los cuartos de final?

Lo veo muy a gusto porque estos partidos son los que me gustan jugar. Venimos del grupo más duro y eso se vio, ahora afrontamos una nueva etapa y el FAS ha demostrado que tiene buen fútbol y hay que seguir haciendo lo mismo. El grupo está fuerte pero el equipo está fuerte mentalmente y hay que seguir así.