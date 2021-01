Diego Areco: “El domingo hay que entrar a morder para ganar”

El paraguayo Diego Areco, atacante de FAS, fue el autor del único gol en el triunfo tigrillo de visita por 0-1 ante un Sonsonate que las peleó toda y que buscó hasta el último suspiro del juego para alcanzar un empate que nunca llegó.

Con su gol a los cuatro minutos de juego, el delantero guaraní se sacudió el malestar que le provocó salir silbado por los aficionados locales ante Limeño donde falló una jugada clarísima de gol y que le costó seguir en el partido al darle oportunidad al colombiano Raúl Peñaranda de convertirse en el héroe de FAS con su gol del liderato para los santanecos en la fase anterior de la liga.

“La verdad salí muy triste de ese partido ante Limeño en el Quiteño porque siempre un delantero desea meter goles, tuve una clarísima oportunidad para marcar y no pude. La verdad es que no dormí dos o tres días pensando en cómo pude fallar ese gol, pero son cosas del fútbol, son cosas que uno tiene que vivir, son de los errores que uno aprende, por eso doy gracias a Dios por haber marcado esta noche y ayudar al equipo que entregó todo y nos llevamos un triunfo que es bueno para nosotros”, aseguró el delantero sureño al final del partido en que los tigrillos toman una leve ventaja en su serie de cuartos de final ante los cocoteros.

Sobre su gol, Areco admite que puso gran parte de su sello personal al rematar un perfecto centro desde la izquierda de Marvin Aranda para anotar así el único gol del partido.

“La verdad sí es mi sello en el gol que anoté, creo que me considero un delantero muy bueno (para definir) por arriba, hoy hice un bonito gol de cabeza que nos valió un triunfo que nos llevamos muy contentos, ahora nos toca prepararnos para el juego que se viene el domingo el cual no será fácil”, advirtió.

Areco reconoció que el 0-1 alcanzado el jueves por la noche en Sonsonate no les brinda todavía el boleto seguro a semifinales ante un rival que exigió.

“Este resultado no es seguro para nadie, no podemos llegar al partido confiados con este triunfo, el domingo hay que entrar con todo, hay que entrar a morder a ese equipo y primero Dios meter los goles que ahora no pudimos anotar”, reflexionó.