Didier Ovono: ''Quiero acabar mi carrera con Alianza''

El primer amor en la vida y en el fútbol no se olvida. Didier Janvier Ovono no olvida cuando fichó con Alianza Fútbol Club para la temporada 2005-2006. Este portero de Gabón llegó en uno de los momentos más difíciles del equipo en los últimos 15 años, cuando hubo cambio de administración (con la familia Sol Meza).

Ovono ya jugaba para su Selección y vino al país de 23 años. En esa plantilla de Alianza coincidió con Juan Carlos Serrano, Óscar Navarro, Jorge ''Zarco'' Rodríguez, Eliseo Quintanilla, Ramiro Carballo, Eduardo Retana, Arturo Albarrán, Marvin Benótez, Carlos Carrillo, Juan Manuel Zandoná, Gonzalo Garavano, Francisco ''Caballito'' Álvarez, entre otros.

En esa temporada jugó 28 partidos (2,515 minutos). Este portero de 1,86 metros aprendió a hablar español, sin perder el acento francés. Luego de Alianza emprendió un crecimiento profesional, comenzando por Paços Ferreira de Portugal y luego Dynamo Tblisi de Georgia pero le quedó la espina de que no logró jugar semifinales con los albos.

Tras casi 12 años de cerrar ese ciclo con Alianza, confesó en una entrevista exclusiva para El Gráfica que sueña con un eventual regreso. Es agente libre y no dudaría una oferta del equipo que lo marcó en su carrera.

¿Cómo está tu situación contractual en este momento Didier? Cuál ha sido tu último equipo

Mi último equipo profesional fue Paris FC de Segunda División en Francia y en junio terminé contrato. Soy agente libre en este momento y tengo un deseo personal que deseo cumplir, quiero acabar mi carrera profesional donde hice mi nombre en el fútbol, con los albos.

¿Qué recuerdos te dejó jugar en la liga salvadoreña?

La liga de El Salvador siempre estará en mi corazón por que me dio la oportunidad de empezar mi carera. No sé con quién podría hablar en la directiva de Alianza. De corazón te digo que sería un orgullo acabar mi carrera en Alianza. No olvido a la institución ni a su afición. Después de tantos años no he perdido esa identidad con el equipo. Si lo logro será una historia linda. Antes tenía un representante pero terminé contrato con él, ahora el equipo podría contactarse directamente conmigo.

Cuándo viniste estabas joven y Alianza estaba en transición. Pudieron descender incluso.

Era muy joven pero defendí esa camiseta con mucho orgullo. Tengo muchas anécdotas con ese equipo. Cuando me recibieron, me preguntaron si quería ser un albo y que el requisito era salir a comer pupusas, fue así como me llevaron 8 compañeros. Yo no sabía qué eran las pupusas y de qué estaban hechas. Otra anécdota que recuerdo es el ambiente para uno de los partidos. Estaba la presión por ganar y había un gran ambiente a la entrada del estadio Cuscatlán. Los de la Ultra Blanca nos contagiaron de ánimos. Ganamos 1-0 y al día después recibí muchos mensajes como 'Didier, hiciste buen partido' y hubo personas que me decían que si se necesitaba algo, que solo les llamara. Qué gran afición la que tiene Alianza siempre.

¿Has estado pendiente de Alianza en todos estos años?

He estado pendiente de Alianza siempre porque tengo amigos allí y la afición me manda mensajes de cariño hasta donde estaba, por eso pienso que sería un orgullo regresar a Alianza y dar todo al equipo de mi corazón, quiero darle una alegría a esa afición.

Háblame sobre tu rodaje internacional con tu selección de Gabón. ¿Qué has logrado en este ciclo, eliminatorias, Copa Africa, amistosos?

He jugado más de 100 partidos internacionales con mi país, jugando desde eliminatorias, 4 Copa de África y Juegos Olímpicos en Londres 2012. Jugué incluso partidos internacionales contra Brasil en Gabón.

En el 2019 cuántos partidos has tenido con Gabón.

Este año jugué cinco partidos en la eliminatoria a la Copa de África pero no conseguimos el pase.

Cuáles son tus expectativas como profesional. Cuántos años más te ves jugando al fútbol y si te gustaría regresar a El Salvador

Tengo 36 años, pienso jugar hasta la edad que mi cuerpo pueda. Miro siempre el ejemplo de Gigi Buffón.