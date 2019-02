Díaz: "Sabemos que tenemos suplir la ausencia de Rodolfo Zelaya"

El delantero colombiano Bladimir Díaz ha marcado seis goles hasta la sexta fecha del Clausura 2019. Tiene un promedio de gol por partido. Está a tres tantos se superar su marca del torneo anterior. Hasta ahora, esas seis conquistas lo ponen entre los máximos anotadores de este campeonato.



Esta cerca de igualar la marca de ocho goles del torneo anterior en apenas seis fechas ¿Qué le deja eso?

La verdad es que contento. Hablamos anteriormente de que mi objetivo era superar eso. Pero para eso hay que trabajar y hacer las cosas bien. En eso estamos. Queremos aportar al grupo de buena manera. Esperamos en Dios que podamos hacer las cosas bien y en lo personal pueda superar lo que hice en el torneo pasado

Está ahora con un gol por partido ¿Cómo interpreta ese promedio de tantos?

Contento. Eso es gracias al trabajo del grupo . Si no se trabaja en grupo, no hay nada. Estoy agradecido con los muchachos, quienes son los que me facilitan todo. Asi que los felcito, que me apoyan. Igualmente, el cuerpo técnico me da la confianza. Hay que hacer las cosas bien para retribuir esa confianza que me brindan. El juego contra Santa Tecla fue de mucho esfuerzo de parte de los muchachos y primero Dios sigamos por ese buen camino

¿Hasta dónde es clave para usted el logro individual del goleo?

Uno, como delantero, siempre quiere ser campeón goleador. Eso es parte de jugar al fútbol y de uno como delantero. Ese goleo es importante para ganar en confianza. Pero creo que ahora lo más importante es esa deuda que tenemos con la gente por no haber alcanzado en el título en el torneo pasado. Antes de l individual, para Alianza está ser campeón. Trabajo para eso. Nos vamos encaminando a estar en los primeros lugares.



Está ese compromiso para cada delantero albo de convertirse en el hombre gol, tras la salida de Rodolfo Zelaya al fútbol de la MLS...

Ese es el trabajo de nosotros. Irving Herrera , Ángel Peña y yo estamos con esa idea de marcar goles como delanteros . Para eso nos trajeron. Sabemos que tenemos suplir eso (ausencia de Zelaya). Contento en el grupo por cómo han venido pasando las cosas. Apenas van seis fechas y hay que seguir trabajando. Hay que seguir con la misma humildad para cuando el profesor lo crea conveniente.

El domingo pasado, Alianza fue criticado por haber ganado al Audaz por 1-0, con un esfuerzo mínimo, pero ante Santa Tecla, el equipo fue otro ¿A qué se atribuye eso?

Todos los juegos son diferentes. Nos enfrentamos ante un Audaz, que es más reservado . Se para atrás y se defiende. Santa Tecla es un equipo que juega y te deja jugar. Son diferentes los juegos. El miércoles vimos la intensidad. Felicito al grupo, porque hubo mucha entrega, mucho desgaste. Es como digo, todos los partidos no van a ser iguales. Estam0s en primer lugar y los juegos se nos van a complicar contra equipos que est;an abajo en la tabla. Tratan de defenderse hasta que termine el partido. Hay que ir mejorando detallitos, pero con el trabajo lo vamos a hacer .

Pero estando en Alianza hay que acostumbrarse a la crítica...

Sí, Yo trato de no meterme en nada. Juego cuando me toca hacerlo. Doy mi aporte. Vivo mi vida tranquilo con mi familia. Cuando se me da la confianza, hay que tratar de aprovecharla.

¿Los relajó el triunfo ante Santa Tecla?

Claro.Son partidos que se jugan al 100 por ciento. Sabíamos que no podíamos perder. Estábamos jugando mejor desde el primer tiempo, pero ellos tenían el resultado a su favor. Salir con la victoria en ese juego te da un alivio de cara al juego ante Pasaquina

¿Duerme tranquilo el delantero cuando tiene el gol bajo el brazo?

Claro. Te quitás esa presión. La gente es muy crítica. Aunque ganés, la gente te critica. Así que uno estás tranquilo. El estar marcando goles me da tranquilidad. Debo aprovechar la confianza que se me está dando. Si no aprovecho ahora, no lo voy a hacer nunca. Es el trabajo lo que te da todo. Hay que trabajar fuerte y sacrificarte. Estás acostumbrado a otras cosas y venís a un equipo y te toca hacer otro estilo de juego. Hay que hacer las cosas como las quiere el técnico.