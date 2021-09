Díaz Arce: "Lo importante que no se perdió y aún se tiene oportunidad"

Raúl Ignacio Díaz Arce, ex futbolista salvadoreño, reaccionó en redes sociales tras el empate sin goles de la selección de El Salvador ante Honduras en el Cuscatlán e instó a creer en el proceso que dirige Hugo Pérez.



El Salvador sumó el segundo empate en casa en la octagonal y el miércoles visitará a Canadá en el tercer juego de la etapa decisiva de la eliminatoria de la Concacaf hacia el Mundial Catar 2022.



"Excelente traslado del balón desde nuestra portería hasta el terreno que defiende Honduras pero se necesita combinar más con nuestro #9 para crear más peligro", expuso el Toto en su cuenta de Twitter.



Díaz Arce también aplaudió la tapada del portero Mario González tras el remate de cabeza del hondureño Bryan Zelaya para mantener el 0-0 en la recta final del juego.



"Lo importante que no se perdió y aún se tiene oportunidad. Excelente intervención por Mario que nos pudo costar el partido. Nos desfiguramos en el segundo tiempo. #Creerenelproceso", comentó el ex seleccionado.

La octagonal tendrá en juego tres plazas directas al Mundial de Catar 2022 y un repechaje.

Excelente traslado del balón desde nuestra portería hasta el terreno que defiende Hondura pero se necesita combinar más con nuestro # 9 para crear más peligro — Raul Diaz arce (@rdiazarce) September 5, 2021