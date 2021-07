Díaz Arce: "La gente tiene que estar contenta"

El ex futbolista Raúl Ignacio Díaz Arce analizó en el Güiri Güiri al Aire el desempeño de la selección de El Salvador en la Copa Oro 2021 y valoró como positivo el trabajo realizado por el técnico Hugo Pérez en tan corto tiempo.

En el preámbulo de la charla, Cristian Villalta consideró que la llegada de Hugo Pérez a la selección no ha sido debidamente dimensionada y matizó que el ex mundialista con Estados Unidos ha inyectado una visión.

"Contento por el buen papel que ha hecho la selección de El Salvador...Yo creo que lo que Hugo ha hecho en un periodo muy corto es algo positivo, pero el cambio no solo es en la selección, el cambio tiene que ser a nivel general, en la primera división, la de ascenso y cómo se les tiene que apoyar a las ligas menores, a las reservas a las escuelas de fútbol de cada equipo", expresó el Toto Díaz Arce en su primera valoración.

A criterio del ex seleccionado y ex jugador de Firpo aún hay mucho trabajo por hacer.

"Lo que está haciendo Hugo es tratar de despertar a la gente, que en vez de ser fanático sea aficionado y se dé cuenta que trabajando, planificano y teniendo paciiencia los resultados pueden llegar", mencionó.

El Salvador se enfrentará a Catar el próximo sábado en cuartos de final de la Copa Oro y al respecto Díaz Arce opinó que "se puede perder con Catar pero no significa un fracasi sino algo positivo que realmente los presidentes de clubes, los entrenadores y toda la afición tiene que entender que solo trabajando de esa manera podemos lograr algo positivo para el futuro del fútbol salvadoreño".

Óscar Guerra preguntó en qué aspecto técnico se le insiste más al jugador formado en Estados Unidos.

"En El Salvador uno aprende a jugar un solo deporte y el fútbol, uno lo aprende a jugar en la calle, en la escuela o en la casa; uno aprende a ser pícaro y en este país se basa que el niño aprenda varios deportes y se basa en que el niño sea un atleta y para nosotros ser un atleta es muy difícil porque no el niño come mal allá, pero sabés que en este país hay muchas cosas que nosotros no tenemos, eso hace que el niño tenga una habilidad que nosotros no tenemos, esa es la diferencia y sobresale porque el niño ya es atleta", explicó el ex jugador de 51 años.

"Es cosa que si nosotros planificamos, trabajamos correctamente desde las juveniles y se le educa al padre de familia, al niño y a la afición entonces nuestros jugadores pueden, en un día muy cercano, ser jugadores de primer nivel, eso es lo que yo he visto en este país desde el 1996 que estoy aquí en selecciones juveniles", recalcó.

Díaz también consideró que los legionarios que ha convocado Hugo Pérez aún pueden crecer más.

"Esos seis jugadores podrían mejorar si se le da un seguimiento, un trabajo realmente cómo el que se está haciendo y la diferencia en este momento son los seis jugadores que nacieron en este país. Ahora el niño tiene que ser trabajado para que el fruto se vea dentro de la cancha", mencionó.

El Toto destacó el trabajo de Eriq Zavaleta en defensa. "Creo que estuvo en una selección sub-17 de aquí pero no le tenía mucha fe porque decía es grande y tal vez es lento, pero me quitó el sombrero y ha sido una pieza muy importante en la defensa de El Salvador".

Díaz Arce señaló que en El Salvador no se hace el trabajo adecuado para darle seguimiento a los futbolistas salvadoreños que viven fuera del país.

"Me puede poner contento ver jugadores salvadoreños nacidos en este país que estén en la selección pero me va a poner triste porque estos muchachos están trabajando acá y qué pasa con los muchachos en El Salvador, por qué no se le está tomando en cuenta, por qué no están al mismo nivel", indicó.

También dejó algunas sugerencias para mejorar el fútbol salvadoreño. "Ver que realmente hay que hacer para que la gente que está acá y está en El Salvador se una y podamos tener una selección más competitiva a la que hemos visto".

Los panelistas también le preguntaron sobre la delantera de la azul y blanco en la Copa Oro. "Yo lo único que cambiaría es el proceso que hay que darle tiempo, he visto cosas positivas, me alegra, pero no significa que ya estamos igual que México, hay que seguir trabajando con la misma idea en los clubes y en la selección. Hay triangulaciones, hay combinaciones y movimientos que antes no se hacían, se sale de jugando desde atrás sin temor y ya no es el pelotazo, pero se necesita tiempo y paciencia", dijo Raúl Ignacio.

"La gente tiene que estar contenta porque ver jugar una selección así no todas las veces uno tiene la oportunidad y hay que seguirla apoyando para que el proceso siga y se pueda clasificar sino a este mundial pero por lo menos para el próximo", enfatizó el ex futbolista.

"Estoy trabajando con un club privado, trabajo con jóvenes y estoy en lo que me gusta", agregó