Díaz Arce: "Este proceso empezó hace unos meses atrás"

Raúl Ignacio Díaz Arce, ex futbolista salvadoreño, dejó un comentario tras el arranque del octagonal de la Concacaf en la que El Salvador logró un empate sin goles en el Cuscatlán ante Estados Unidos, campeona del área y una de las favoritas para clasificar al Mundial de Catar.



El Salvador recibe este domingo a Honduras a las 5:00 de la tarde en el Cuscatlán y el miércoles cerrará la primera ventana FIFA ante Canadá en Toronto.



"Lo entiendo que no ganar en casa puede influir en la clasificación pero acordémonos que este proceso empezó hace unos meses atrás. ( no son excusas es realidad)", escribió Díaz Arce en su cuenta de Twitter al opinar sobre el 0-0 ante la selección norteamericana.



Raúl Díaz Arce trabaja en una escuela de fútbol privada en Estados Unidos y sigue desde lejos el fútbol salvadoreño.



"Buen resultado anoche el cual ayudará el resto del camino………….?", fue otro de los comentarios del ex goleador salvadoreño.

Lo entiendo que no ganar en casa puede influir en la clasificación pero acordémosno que este proceso empezó hace unos meses atrás. ( no son excusas es realidad) — Raul Diaz arce (@rdiazarce) September 3, 2021





Anteriormente, el Toto Díaz Arce también analizó el trabajo de la azul y blanco en la Copa Oro.



"Contento por el buen papel que ha hecho la selección de El Salvador...Yo creo que lo que Hugo ha hecho en un periodo muy corto es algo positivo, pero el cambio no solo es en la selección, el cambio tiene que ser a nivel general, en la primera división, la de ascenso y cómo se les tiene que apoyar a las ligas menores, a las reservas a las escuelas de fútbol de cada equipo", expresó en ese momento en programa Radial Güiri Güiri al Aire.