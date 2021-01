Diana Sibrián, del Alianza Women al fútbol de Estados Unidos

Diana Sibrián jugó en Alianza Women y su trabajo le abrió puertas. Su lugar de estudios fue además el trampolín para que la jugadora encontrará un cupo y una beca en el equipo de Upike de l la Universidad de Pikeville, en Estados Unidos.

Diana estudió en la Escuela Panamericana. Fue el entrenador Ernesto Argumedo el que hizo el contacto con la Universidad de Pikeville, que se fijaron en el talento de la futbolista salvadoreña.

"Mi entrenador vio mi interés en el fútbol y aparte del deporte, siempre traté de ser bien dedicada con mis estudios y se presentó esta oportunidad que espero aprovechar", comenta Sibrián, que ya está instalada en Kentucky, Estados Unidos.

Fue a mediados del 2020 cuando la nacional fue confirmada por la Universidad y se hizo con la beca. Pero confiesa que su carrera en Alianza fue fundamental para reafirmar su calidad y hacerse con esta oportunidad académica.

"Comencé con Alianza desde pequeñita. Me terminé de formar y tomé ritmo en Alianza. Los videos que mandamos de todos esos partidos fueron importantes para que los entrenadores de Kentucky vieran la forma en que yo jugaba", recuerda.

Hace más de una semana, Diana se encuentra entrenando con su nuevo equipo y sabe que no es fácil. La experiencia pesa y su meta a corto plazo ahora es hacerse con la titularidad, a sabiendas que no será sencillo.

El clima además ha sido complicado. Kentucky se encuentra a temperaturas bajo cero en este momento y no ha sido fácil entrenar. "Es difícil por el clima y es un poco raro acoplarse a esto pero sigo trabajando para adaptarme".

Hay competencia. "Hay jugadoras con mucha experiencia. Digamos que eso también pesa porque soy novata en el equipo y tengo que ganarme un lugar en la titularidad, es para eso que trabajo ahora", dijo.

Diana junto a su familia, en uno de los tantos momentos que contó con su apoyo con Alianza Women. Foto CORTESÍA.

Sibrián se encuentra estudiando la carrera de administración de empresas. "Yo creo que cerraría mi etapa en el fútbol universitario. Si me sale una oportunidad con la selección femenina, también la aprovecharía".

ALTA COMPETENCIA

"En la escuela el fútbol no era tan competitivo. En Alianza me di cuenta que era otro mundo y un nivel superior; un ámbito distinto que me impulsó y me ayudó en mis entrenos", agrega Sibrián.

Mencionó que han sido varios los entrenadores que le han permitido llegar hasta donde está. "Han habido muchos entrenadores. El profe Rodas, el profe Kalimba... Son varios los entrenadores que me ayudaron para venir en mejor condiciones a donde estoy ahora y gracias a Alianza".

"Al terminar este año espero ganarme la titularidad. También destacar en mi carrera profesional y salir con las dos cosas a la par es importante para mí", concluye Diana Sibrián.