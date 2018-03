Día negro para Alemania y España en la Europa League

El Milan consiguió hoy un agónico triunfo 3-2 sobre el Rijeka de Croacia, en un encuentro de la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga Europa de fútbol.

El club italiano parecía tener todo resuelto cuando se imponía en casa 2-0 con tantos del portugués André Silva y el argentino Mateo Musacchio, pero Boadu Maxwell descontó a los 84 minutos y Josip Elez empató de penal a los 90'.

Sin embargo, en tiempo de descuento, el juvenil Patrick Cutrone anotó el gol de la victoria, que dejó al conjunto italiano en el primer lugar del Grupo D, con dos puntos de ventaja sobre el AEK, que igualó 2-2 con el Austria Viena.

A pesar de un gol de Wayne Rooney, el Everton apenas empató en casa 2-2 con el Apollon de Chipre y quedó último en el Grupo E, que es liderado por el Atalanta después del empate 1-1 de hoy ante el Lyon. Bertrand Traore adelantó a los locales, mientras que el argentino Alejandro Gómez, de tiro libre, igualó para los italianos.

El Villarreal, en tanto, empató 0-0 en su visita al Maccabi Tel Aviv y comanda el Grupo A con cuatro puntos junto al Slavia Praga, que empató 1-1 con el Astaná en Kazajstán.

En Bulgaria, el Hoffenheim completó una semana negra para los equipos alemanes en las competiciones europeas al perder 2-1 ante el Ludogorets Razgrad. El conjunto de Julian Nagelsmann cierra así sin puntos la zona C, que es liderada por el Sporting Braga con puntaje ideal después de su victoria por 2-1 ante Basaksehir Estambul.

En el primer turno, el Hertha Berlín perdió 1-0 en su visita al Östersunds sueco, mientras que el Colonia perdió en casa 1-0 ante el Estrella Roja de Belgrado.

Por su parte, el Zenit San Petersburgo ahondó aún más la crisis de la Real Sociedad (3-1), a la que dio un repaso desde el primer minuto de juego, sin que el equipo vasco ofreciera apenas resistencia.

El Athletic de Bilbao, entre tanto, tropezó frente al Zorya Luhansk en San Mamés, donde el equipo ucraniano se impuso por 0-1, y se complicó la vida en el Grupo J de la Liga Europa, en el que está con un punto tras dos partidos.

Estos son los resultados completos de la jornada de hoy:



