Di María revela que Messi hizo llorar al equipo de Argentina en Copa América

El jugador del PSG y de la selección Argentina, Ángel Di Maria reveló en una entrevista exclusiva con ESPN las sensaciones que tuvo luego de la derrota ante Brasil en Copa América y de paso, recordó las palabras que el capitán del equipo Lionel Messi dedicó al grupo hasta el punto de hacerlos llorar.

El Fideo también dijo que el Messi de la Copa América en Brasil le gusto mucho y considera que ha sido la mejor versión de él en la albiceleste.

"Dijo que estaba orgulloso del grupo que se había formado, de que habíamos estado todos juntos, que parecía que llevábamos jugando, que tiráramos para el mismo lado. Agradeció a los jóvenes y les dijo que si estaban ahí lo merecían", reveló Di María.

El jugador del PSG recordó que cuando Leo dejó de hablar, todos se encontraban llorando de emoción, pero sobre todo los jóvenes.

"Después de que terminó de hablar terminaron todos llorando porque les llegó al corazón a todos, más a los jóvenes".

En lo último de la entrevista, Di María hizo énfasis en la gran cantidad de críticas que Messi ha recibido a lo largo de su carrera vistiendo la camisa de Argentina.

"Le decían que no cantaba, que no hablaba; esta Copa América fue diferente. Me gustó cómo hablaba hacia el grupo y con los periodista. Fue fundamental para los jóvenes. A los chicos les llegó al corazón porque cuando quedamos afuera con Brasil se vio. Lo más importante es que Messi es así. Me gusta mucho este Messi", finalizó.