Deuda salarial de un mes en Firpo

Tras la derrota por 5-2 ante el Santa Tecla, Raúl Mendoza Galo, presidente de Luis Ángel Firpo, reconoció que existe una deuda salarial un mes con el plantel pampero.

"En el tema económico, estamos adeudando ahorita. Tenemos que cancelarse un mes. Estamos trabajando para solventar esto lo más pronto posible. En El Salvador, si somos realistas, estamos en un fútbol y en un país en que la parte económica afecta a todo los aspectos", aseveró.

Galo detalló que el monto adeudado a la plantilla pampera corresponde a una parte de marzo y abril, como parte de una situación que está fuera de las manos de la dirigencia pampera.

"Se les debe parte y de marzo y lo que va de abril. Porque se les pagó una quincena de marzo y ahorita vamos a terminar lo de abril. Vamos a tratar de cancelar lo más pronto posible", recalcó el presidente pampero.

Buena victoria

Por otra parte, Ernesto Corti, técnico del Santa Tecla, celebró la victoria ante el Firpo y aseguró que fue fruto del buen trabajo realizado en momentos claves del duelo.

"Golpeamos en el momento justo en el primer tiempo, porque en el partido no estaba fácil. Ellos (Firpo) no tenían la pelota en el medio. Nosotros no la encontrábamos. Golpeamos en el momento justo y eso nos ayudó a manejar el partido", sostuvo.