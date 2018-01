Deuda del Once Municipal marca el inicio de la segunda división

El arranque del torneo Clausura 2018 de la segunda categoría se vio empañado por la no programación del Once Municipal, equipo al que las deudas lo tienen al borde de ser desafiliado.

Los canarios debían jugar con El Roble de Ilobasco, pero debido a una demanda ante la Federación de Fútbol por impago de salarios, la Segunda División no le programó su partido del fin de semana y por ende, los dirigentes del club deberán solventar la deuda esta semana para no ser quedar fuera de la liga.

Integrantes de este club manifestaron su descontento por la deuda a este periódico y un total de 13 personas (10 jugadores y tres del cuerpo técnico) presentaron el recurso ante la FESFUT.

El resto de la fecha sí se jugó. El campeón Jocoro debutó con pie derecho ganando 3-1 a El Vencedor en el encuentro inaugural, por el grupo B, mientras que el San Rafael Cedros tumbó a uno de los favoritos, Independiente de San Vicente, en la llave A.

Aparte de las victorias del Cedros y Jocoro, el único choque que se definió con un marcador holgado fue el de Chagüite contra La Asunción (3-0), mientras que los otros duelos se definieron por la mínima diferencia.

Una de las sorpresas de la fecha inaugural la protagonizó el Apopa, que venció por la mínima al Once Lobos, uno de los animadores de la división de ascenso, mientras que el Aspirante de Williams Reyes se quedó con la victoria ante el equipo de El Tránsito, el UDET, tras un gol del hondureño naturalizado salvadoreño.



Estos son los partidos completos:

GRUPO A

Once Lobos 0-1 Apopa

Brujos Mario Calvo 1-1 Racing Junior

Ilopaneco 0-1 San Pablo Municipal

Atlético Comalapa 2-2 Atlético Marte

San Rafael Cedros 2-0 Independiente

Platense 2-0 Vendaval

* Once Municipal-El Roble (no se programó por demanda pendiente)

GRUPO B

Chagüite 3-0 La Asunción

Aspirante 0-1 UDET

El Vencedor 1-3 Jocoro (Juego inaugural en Jocoro)

Fuerte San Francisco 1-1 Topiltzín