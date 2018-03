Detenido en operación anticorrupción el presidente de la Federación Española de Fútbol

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y a su hijo Gorka en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, según han informado a EFE fuentes de la investigación.A ellos se unen las detenciones del vicepresidente económico, Juan Padrón, y del secretario de la Federación tinerfeña, Ramón Hernández Baussou, por supuestas irregularidades en su gestión.Los delitos por los que han sido detenidos son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes, todo ello en relación con la organización de partidos internacionales.Según la Guardia Civil, en la investigación se ha podido determinar cómo el vicepresidente económico de la RFEF se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma.Además, éste habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio en forma de contraprestación económica y también habría participado, junto con el secretario general de la Federación Tinerfeña en una operativa continuada de apropiación de fondos de dicha Federación, a través del desvío de estos a una sociedad gestionada por ambos.Durante la investigación, relata la Guardia Civil, iniciada a principios del 2016 tras una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes, se ha podido determinar cómo presuntamente el Presidente de la RFEF pudiera haber impulsado la celebración de partidos entre la selección española de fútbol y otras selecciones.De esta manera, habría conseguido contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo, Gorka, abogado especialista en derecho deportivo y administrador único de Sport Advisers, detenido igualmente en la operación."Todas las situaciones que conocemos, por indicios o irregularidades, las ponemos a disposición de las personas competentes. La prudencia y la cautela no son incompatibles con la máxima contundencia cuando se conocen hechos que pueden haber sido posibles delitos. Es nuestra obligación hacerlo y vamos a seguir haciéndolo", explicó el presidente del CSD, José Ramón Lete, tras conocer la detención de ngel María Villar.Los registros en el domicilio del presidente de la RFEF comenzaron a las 8.30 hora local (06.30 gmt), con la llegada de un equipo de la UCO a su domicilio. Los mismos se extendieron durante seis horas. Después, un coche patrulla trasladó a ngel María Villar hasta la sede federativa en Las Rozas (Madrid), donde continuarán los registros.Éstos se reprodujeron en las sedes de las federaciones territoriales de Valencia, Tenerife, Las Palmas y Ceuta.La UEFA dijo estar al corriente de la detención del presidente de la Real Federación Española (RFEF), ngel María Villar, pero los representantes del máximo organismo futbolístico europeo no quisieron hacer más comentarios al respecto.En respuesta a una solicitud de Efe para pronunciarse sobre el asunto, el departamento de comunicación de la UEFA se limitó a decir que "están al corriente de los informes sobre el señor Villar Llona". Aunque especificaron que "no harían más comentarios al respecto". Villar fue durante años vicepresidente de la UEFA.La FIFA, por su parte, está a la espera de disponer de más datos para pronunciarse sobre su detención ya que "parece tratarse de un asunto interno. Fuentes de FIFA confirmaron a Efe tener conocimiento de los registros que la Guardia Civil lleva a cabo en la sede de la RFEF desde primera hora de la mañana y de la detención de su presidente."Dado que parece estar relacionada con asuntos internos de la Federación Española esperamos tener mas información al respecto", declaró a Efe un portavoz de la FIFA, de la que Villar es presidente sénior.