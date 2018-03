Después del clásico FAS-Águila: “Que nos empaten ya es recurrente”

El empate entre FAS y Águila en la jornada 16 del Apertura 2017 no sentó tan bien en los protagonistas, que consideraron que ambos equipos merecían más.

"Fue un partido muy parejo, donde se peleó en la mitad de la cancha. En el segundo tiempo hubo más llegadas que en el primero. El primero fue más de especulación para tratar de llegar", afirmó Osvaldo Escudero, técnico del Águila.

Benji Villalobos, portero del Águila, lamentó no haber sostenido la victoria.

"Hicimos un gol, pero después no lo pudimos mantener y nos empatan al final. Eso creo que nos es primera vez que nos pasa, ya es recurrente, y tenemos que mejorar eso, sabiendo que venimos de cuatro empates", apuntó Villalobos.

“NO ME GUSTÓ EL PRIMER TIEMPO”

El técnico del FAS, Cristian Álvarez, también dio su versión.

"Desde nuestro punto de vista, no nos gustó el primer tiempo. No lográbamos hacer tres o cuatro pases, a excepción de algunas jugadas en los 45 minutos. Eso no habla de lo que nosotros queremos tener como idea de juego en cada partido", manifestó Álvarez.

Por su parte, Jorge Morán, volante tigrillo, destacó nel punto sacado ante los emplumados, pero también aseguró que la escuadra santaneco debe corregir errores para lo que resta del torneo.

"Los clásicos siempre tienen algo diferente, sea que se juegue de local o de visita. Lo jugás para no perder. Nosotros sabíamos que estábamos de local, que la gente está motivada. Mejoramos en el segundo tiempo, pero al final una desatención no valió para empatar", afirmó Morán.