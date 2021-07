Después de 36 años, El Salvador logró ganar dos partidos seguidos de Copa Oro

La victoria ante Trinidad y Tobago dejó varias imágenes memorables, como el golazo de Jairo Henríquez o ese sexto cambio que levantó las cejas de aficionados y periodistas que se preguntaron si aquello era legal. Pero ese 2-0 sobre los triniteños en el estadio Toyota fue, además, un segundo gane al hilo en la Copa Oro, lo no visto en 36 años, desde los tiempos del “Pelé” Zapata.



Entre 1989 y 2019, El Salvador jugó en 11 campeonatos de la CONCACAF. En ocho de ellos, ganó un encuentro. Hasta ahí. Nunca se pudo triunfar en dos. Luego venían empates o derrotas que explican cinco caídas consecutivas en los cuartos de final.



La selección no siempre lució tan vulnerable en su circuito de vecinos. Entre 1963 y 1985 nuestras marcas no fueron nada despreciables. Hubo dos subcampeonatos, un tercer puesto y en otras dos ocasiones fuimos cuartos. En todos esos torneos, El Salvador ganó al menos dos encuentros.



UNO POR UNO

Aquí vale una aclaración. El Campeonato de la CONCACAF inició en 1963, pero desde entonces sufrió diversos cambios de formatos, nombres y maquillaje. El torneo se relanzó en 1991 bajo el nombre de Copa Oro, pero las justas previas fueron igual de valiosas.



Repasemos aquellas en las que participó la selección y qué factor las hizo memorables para la afición azul.



1963: fue el primer torneo de la CONCACAF y se organizó justo en El Salvador, en los estadios Flor Blanca (hoy, “Mágico”) y Quiteño. Fuimos subcampeones, pero ganamos tres partidos. Nuestro goleador fue aquel que tenía apodo de carro: “el Volkswagen” (en realidad lo pronunciábamos “el Bolbajen”) Hernández.

Walmer Martinez de El Salvador festeja su gol anotado a Trinidad y Tobago durante el partido en el estadio Toyota de Frisco: Foto Alvaro López, El Gráfico



1965: un gran campeonato para la selecta, que cerró cuarta en las canchas de Guatemala. Conectó a leyendas de los 50, como “Cariota” Barraza, con los sesenteros, como Pipo Rodríguez, “Pachín” González o Sergio Méndez.



1977: Acabamos terceros y fue la presentación de tres jóvenes cracks como “el Pelé” Zapata, “el Pajarito” Huezo y “el Mágico” González. Se trató de la hexagonal premundialista, que era emparejada también como campeonato regional de la CONCACAF. Ganamos dos choques, ante Canadá y Surinam.



1981: Fue la eliminatoria feliz en la que clasificamos al Mundial de España. Ganamos dos partidos, el 1-0 a Haití y el memorable 1-0 a México. Quedamos subcampeones porque el ganador, Honduras, nos sacó un intenso 0-0, que se pudo haber ganado con un tiro del “Mágico” que los catrachos salvaron en la línea de gol.

Jugadores de El Salvador festejan con Walmer MArtinez su gol anotado a Trinidad y Tobago durante el partido en el estadio Toyota de Frisco foto Alvaro López, El Gráfico



1985: otra eliminatoria en la que El Salvador quedó con sensaciones encontradas. Se tenía acaso un mejor plantel que en 1981, pero una innecesaria derrota en casa frente a Honduras acabó con nuestras esperanzas. En aquel torneo se le ganaron dos partidos seguidos a Surinam, ambos 3-0; el primero, con goles del “Tuco” Alfaro, Will Huezo y Ever Hernández; el segundo, con doblete del “Mandingo” Rivas y un tanto del “Pelé” Zapata.



Eran otros tiempos. Desde entonces no volvimos a ganar dos veces seguidas, hasta esta generación de Hugo Pérez, que nos recordó qué se siente pasar con solvencia un grupo en campeonatos de la CONCACAF.