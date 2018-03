“Deseo que le pasemos por encima al mejor equipo del torneo”

SAN SALVADOR.Héctor Omar Mejía, exjugador del Isidro Metapán analizó la serie de semifinal del cuadro calero contra Alianza y consideró que la decisión de la directiva de mantener el juego de ida en el estadio Jorge Suárez Landaverde fue acertada.El volante de marca santaneco jugó por 16 años con el cuadro jaguar y estuvo con ellos desde el génesis en 2000. Mejía sigue ligado al equipo jaguar como asistente del técnico de la reserva, Oswaldo Figueroa.Va a ser un partido buenísimo que llena las expectativas de todo el aficionado de Metapán, por lo demás será un partido difícil por lo que viene haciendo Alianza, terminó en primer lugar y pasó la mayoría del campeonato en esa posición y eso habla del favoritismo que pueda tener en esta serie. Hablando con unos amigos les decía que Metapán no tiene nada que envidiarle a Alianza porque igual maneja un buen plantel y la motivación, que para mi es lo más importante, está full. Creo que va a ser un partido y hay que jugarlo con mucha inteligencia, estamos en casa y hay que sacarle provecho.Yo creo que la directiva veía la parte económica por la situación que está pasando Metapán y la idea era para recuadar más dinero y pagar a los jugadores. En toda su historia Metapán ha sido responsable en cuanto a sueldos de cada jugador.Pero en lo personal estaba en desacuerdo porque la afición que ha sido fiel no se merecía que le quitarán la oportunidad de ver un partido importante aquí y la mejor decisión fue jugar en casa, creo que la gente va a apoyar mucho y hay buen ambiente.Es importante, en toda mi carrera y en partido importantes sentir el estadio lleno, que fueron pocas veces, marca diferencia. Por más que digamos que adentro son 11 contra 11, la afición te marca diferencia a la hora de apoyar y meter esa presión de grito al rival y aplauso al Metapán.Hasta este momento no logro entender, Metapán tiene una gran afición y no sé porque no llegan, a veces dicen que por las taquillas altas, pero se han reducido y la gente es casi la misma.Es un estadio chico, donde por ley, lógica y todo lo que ha hecho el equipo, ese estadio siempre tiene que estar lleno. Ojalá con esto que está pasando la gente reaccione y vea la necesidad que tiene el equipo.Bueno porque más allá de no tener un juego vistoso en los últimos partidos tiene jugadores importantes que saben con la pelota, tienen una gran idea de juego, entonces no sé si la presión que sentían con el profe “Toto” no los dejaba jugar bien a ellos.Ahora llega “Bochinche” y el equipo creo que se va ir soltando y ojalá así sea. Yo deseo ver ganar a mi equipo y que juege bien y le pasemos por encima al mejor equipo del torneo, hay calidad y jugadores, y se puede lograr siempre y cuando entren concentrados.Si hablamos de líneas la más importante es de la media hacia arriba con el “Chino” Flores, Monterrosa, Narciso Orellana y sabemos de su calidad y si ellos andan afinados le pueden dar buena profundidad al equipo y llegar al gol.Atrás está Milton Molina y la media es donde podemos hacer diferencia para buscar el marco rival.La zona de atrás es importante porque si no nos marcan estamos bien y en términos generales todo el plantel tiene que hacer el trabajo y al final eso es lo que va a marcar diferencia.Es raro encontrarle, pero donde siento que más se le puede hacer daño es en defensa porque má allá de que han hecho un buen torneo ha sido la parte más vulnerable.No va a ser fácil, pero de todas las líneas siento que aquí es donde se le puede hacer daño.Una de las virtudes del Alianza es la zona de arriba, tiene buenos jugadores empezando desde Larín, Cerén Fito y hay que tener bien marcados a esos jugadores que en una te pueden matar y allí es donde hay que tener atención incluso el colombiano Hinestroza.