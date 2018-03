Desde Cali, Colombia, a El Tránsito con el UDET

El volante Michael Redin y el defensa central Óscar Valencia son jugadores colombianos que actualmente disputan su primera temporada en el UDET de El Tránsito, de la segunda división del fútbol salvadoreño.

Michael y Óscar son originarios de la ciudad de Cali, Colombia, y su objetivo en el presente campeonato es sacar adelante al UDET, con el propósito de alcanzar en el futuro un cupo en la primera división cuscatleca.

“Estoy en El Salvador hace aproximadamente un año y llegué por otro equipo de la Libertad llamado San Pablo Tacachico. Ahí me contactaron por primera vez y así fue como llegué al país. En mi anterior equipo no me fue bien, por el tema de las dirigencias y sus malos manejos, pero acá todo es diferente”, expresó Redin.

“Creo que me he adaptado de la mejor manera, día a día con trabajo, con consejos que me da la gente que me rodea. Los partidos que he venido jugando los he hecho bien, para eso se trabaja y se mentaliza”, segundó Valencia.

Ambos habían jugado en diferentes equipos de Colombia y fue en el UDET donde se conocieron.

LA OPINIÓN DEL ENTRENADOR

“A Valencia lo tuvimos antes del entrenamiento con el equipo y ahora salieron sus documentos. Lo más importante es que ha rendido bien. Michael ha tenido problemas, talvez no de adaptación en el equipo porque ya ha venido entrenando junto a nosotros, pero ha tenido menos minutos que Valencia y creo que eso es el por qué no ha alcanzado el nivel que UDET espera”, analizó Miguel Aguilar Ovando, entrenador del UDET.

Ovando asegura que su equipo necesita a alguien que tenga la pelota y cree que Redin puede cumplir con esa función de "10". "Necesitamos alguien que sepa filtrar la pelota, que sepa dar el pase correcto. He esperado eso de él al momento de meterlo, pero él no ha respondido todavía a esa exigencia”, expresó el timonel.

Redin y Valencia confían en ponerse a tono con el UDET y demostrar que tienen el talento necesario para llegar más lejos en el fútbol salvadoreño, sobre todo después de los cientos de kilómetros que han recorrido para llegar a El Tránsito, en San Miguel.