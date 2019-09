Descontento de la FIFA con Cristiano tras su ausencia en Premios The Best

La ausencia de Cristiano Ronaldo en los Premios The Best fue la gota que derramó el vaso para el presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien había soñado con una gala perfecta con la presencia de los tres galardonados al mejor jugador del año.

A pocas horas de la ceremonía, los empleados de la FIFA confirmaban la presencia de Cristiano Ronaldo, junto con la Lionel Messi y Van Dijk.

Sin embargo, mediante los jugadores invitados iban llegado al teatro de la capital lombarda, incluídos los jugadores del Real Madrid y el Barcelona, el único que no aparecía era Cristiano Ronaldo.

Curiosamente, el portugés era el que más cerca estaba de la ciudad de Milan, que está a 150 kilometros de Turín. Cuando todos los protagonistas se dirigieron a La Scala y se confirmó la ausencia de CR7, e hizo pensar que el ganador de este año sería Messi y no Van Dikj.

A la hora del nombramiento al mejor jugador del año, lo que se tenía como rumor, se convirtió en realidad. Lionel Messi era el mayor galardonado en los Premios The Best y Cristiano había decidido no ir a la fiesta del fútbol.

La FIFA no logró encontrar justificación alguna de la no presencia de Cristiano en la gala. Incluso, cuando mencionaron el once ideal, el nombre de Cristiano no fue citado, la foto de diez jugadores, menos Cristiano, arruinó los planes de la fiesta perfecta para Gianni Infantino.

El mismo Gianni Infantino, minutos después no mencionó para nada a Cristiano. Solo habló de Messi, como el mejor y justo ganador del The Best.