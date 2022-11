Deschamps, sobre Mbappé: "Él no tiene ego"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, no aclaró si Kylian Mbappé estará en el once de Francia para el último partido de la fase de grupos contra Túnez, en el que con el billete de octavos ya logrado hará rotaciones, pero señaló que si le incluye no será por el "ego" del futbolista.

"Físicamente va bien, no hay que cuidarlo, el problema sería su ego. Kylian no tiene ego, es un jugador importante y decisivo, pero siempre se inscribe en un marco colectivo", afirmó el seleccionador.

Recalcó que el delantero el París Saint-Germain "tiene la capacidad de estar en el foco porque es decisivo"; y que "como el resto, quiere jugar cada partido".

"Pero yo barajo información que nadie más tiene y con ella tomaré una decisión sobre el equipo", insistió.

Mbappé, que antes de cumplir los 24 años está logrando números que le igualan con Pelé, quiere marcar con su impronta el Mundial de Qatar, por lo que le gustaría jugar cada minuto.

El seleccionador tampoco aclaró si estará en el equipo Antoine Griezmann, que se ha convertido en una pieza clave de su esquema.

"Tiene una gran influencia en el juego por su toque, pero también un gran volumen de juego que le permite estar presente en el ataque que en la defensa. Lo hace con placer, le gusta más recuperar un balón que hacer un tiro a puerta. Nos aporta un buen equilibrio entre la fase ofensiva y la defensiva", señaló.

Deschamps comentó que afrontan el duelo contra Túnez, una selección que precisa del triunfo para seguir adelante, sin presión, porque casi tienen garantizado el primer puesto del grupo, pero con la voluntad de salir victoriosos.

"Es un partido internacional en un Mundial, contra un adversario que se juega la clasificación. El equipo que saquemos mañana tratará de tener el mejor resultado posible", indicó.

"No vamos a desperdiciar este partido, trataremos de sacar un buen resultado, sin tener obligaciones, pero es importante para nosotros para mantener la dinámica. El partido de mañana no va a cambiar mucho, pero es mejor que vaya en la misma línea", señaló.