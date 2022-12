Deschamps no piensa en su futuro: "Solo pienso en ganar la final"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, sigue sin dar pistas sobre su futuro al frente de los "bleus" y, en vísperas de la final del Mundial de Qatar, donde opta a renovar el título logrado hace cuatro años aseguró estar centrado solo en el partido.



"La selección es lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional, primero como jugador y ahora como seleccionador, desde hace ya diez años. Para mí es la consagración, estar en el más alto nivel, estoy muy bien en este puesto", dijo.



"Pero lo importante no soy yo, es la selección, estoy a su servicio. No tengo la cabeza puesta en lo que pasará conmigo, pienso solo en la forma de ganar la final", agregó.



El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, ya expresó su intención de que Deschamps continúe en el cargo durante la Eurocopa de 2024.



"Tenemos la suerte de tener un buen entrenador. Yo ya le he dicho que quiero que siga, la pelota está en su tejado", afirmó.