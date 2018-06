Derrota de Alemania hace que Gary Lineker se retracte de su famosa frase

El ex jugador inglés Gary Lineker, goleador del Mundial 86 y actual comentarista de las transmisiones de fútbol de la cadena británica BBC, es autor de una de las máximas más repetidas en el mundo del fútbol. La que sostenía, hasta hoy, que "el fútbol es un deporte de 22 personas que corren detrás de un balón en el que al final siempre gana Alemania".

El sábado pasado, tras la agónica victoria de los germanos ante Suecia en tiempo de descuento, con un jugador menos en el campo, Lineker había utilizado su cuenta de Twitter para hacerle una pequeña enmienda: "El fútbol es un juego simple en el que 22 hombres corren detrás del balón por 82 minutos hasta que a los alemanes les expulsan un jugador y entonces 21 hombres corren por el balón por 13 minutos y al final, los alemanes, de alguna puta manera, ganan", escribió entonces.

No se esperaba la reacción de Corea del Sur que logró marcarle dos goles a los alemanes en tiempo agregado. Eso lo hizo replantear su célebre definición.

"El fútbol es un juego simple. 22 hombres corren detrás de la pelota durante 90 minutos y, al final, los alemanes no siempre ganan. La versión anterior queda confinada a la historia".

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.