Derby Carrillo: "Cumpliré mi contrato con Cobán Imperial"

El portero, Derby Rafael Carrillo confirmó a este rotativo que cumplirá su contrato vigente con el Cobán Imperial después que logró salir de territorio guatemalteco a principio del mes anterior y regresar a los Estados Unidos para guardar la cuarentena por la pandemia del COVID-19 con sus familiares luego que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFÚTBOL) suspendiera el torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional el pasado 19 de marzo.

"Estoy en Nueva York desde el 1 de junio, la verdad no hubo problemas en salir de Guatemala, salí solo y me he establecido en la casa de mi novia a la espera del llamado de la liga para que nos diga el inicio del torneo, entiendo que ya tienen cuatro fechas como propuesta para arrancar el nuevo torneo pero aún siguen evaluando cuáles de esas cuatro fechas será el propicio para iniciar la nueva temporada y poder viajar a Guatemala luego que el equipo me avise cuándo pueda hacerlo para que me mande el boleto de retorno a Guatemala", aseguró el ex seleccionado nacional.

El porterojugó en la pasada temporada con los azulones de Cobán un total de 11 partidos ya que debió compartir la portería de "los Príncipes Azules" con los guatemaltecos Braulio Linares y Paulo César Motta, algo que criterio propio no le afectó en su rendimiento colectivo, por lo que durante el receso obligatorio que guardó por casi tres meses en Guatemala buscó mantenerse en buen estado físico, algo que está repitiendo en su estadía en la ciudad de Nueva York.

"Por acá estamos tratando de mantenernos en forma física, por acá había cuarentena al inicio ya que la aerolínea obligaba estar 14 días de encierro en casa la cual cumplí y ahora disfrutando un poco del Sol de verano, hace unos días llovió acá en Nueva York pero por lo demás tratando de guardar las condiciones de sanidad que te piden para no contagiarte y buscar seguir una serie de ejercicios para mantenerse bien físicamente y que el nuevo llamado no nos tome de sorpresa".

FIEL A SU CONTRATO

Derby Rafael hizo una valoración de su primer año en el fútbol guatemalteco al cual llegó para el Apertura 2019 tras jugar en el primer semestre del año anterior con los periquitos de Santa Tecla, su último equipo en el fútbol salvadoreño.

"Ha sido un torneo anormal que nunca había experimentado en mi carrera deportiva, ha sido difícil lidiar con todo esto que nos está sucediendo pero lo he tratado de tomar de la mejor manera ya que uno ha buscado hacer bien las cosas de manera individual, ahora estoy buscando hacer una especie de mini temporada y la verdad siento que he logrado algo para mantenerme en forma", admitió.

Carrillo admitió que durante la cuarentena que mantuvo en la ciudad de Cobán recibió ofertas para retornar al fútbol salvadoreño y de otras ligas que no especificó ya que lo consideró irrelevante ya que aún tiene contrato vigente con el equipo imperial de Cobán que maneja el entrenador local, Rafael Díaz

"Tengo aún contrato con Cobán Imperial hasta diciembre, he decidido cumplirlo ya que me he sentido bien en el plantel, gracias a Dios se me han dado las condiciones idóneas de trabajo", aseguró el jugador salvadoreño.

"Es cierto, recibí propuestas para salir de Guatemala, fueron muchas ofertas, incluyendo El Salvador pero no diré nombres de equipos, es irrelevante, lo que me motivó para seguir en el fútbol de Guatemala es por la seguridad de tener un contrato vigente por los próximos seis meses, he estado cómodo con el nuevo cuerpo técnico, alcancé solventar algunos detalles personales los cuales he superado y porque he querido buscar ser campeón en Guatemala, tener el respaldo directo de mi familia (por parte de mi mamá) ha sido fundamental para no sentirme solo en Guatemala", admitió el jugador quien debutó con los azulones en la liga el 26 de enero ante el Guastatoya el cual perdió dicho partido por 1-0.

Sobre las perspectivas reales de que la liga inicie pronto en Guatemala, Derby Rafael se sinceró al manifestar que "desearía pensar que la liga comenzará en la fecha que la Liga nacional proponga pero uno nunca sabe el futuro ya que todo está supeditado a cómo se manejan las cifras de contagio en cada país. La esperanza es que se pueda jugar un torneo al menos a puerta cerrada."