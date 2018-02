Derby Carrillo sueña con jugar la Liga Europa

El portero salvadoreño Derby Carrillo se prepara para jugar su tercera temporada con IBV de Islandia. Quiere volver a ganar el torneo de Copa y pretende evitar que su equipo caiga de nuevo en riesgo de descenso en la Primera Liga de Islandia. Luego, a mitad de este año, el cancerbero cuscatleco tendrá que jugar la ronda 1 de Europa League



El próximo 9 de febrero jugará con su equipo, el primer juego de la Liga de Copa en Islandia ante el Vikingur Reykjavk. ¿Cómo llegará a ese primer choque de 2018 después de unas largas vacaciones?

En lo personal me mantuve entrenando para llegar acá al 100 por ciento. Llego sin lesiones al equipo. Las vacaciones fueron buenas por el momento, con la familia y con la familia de mi novia. Estamos de vuelta acá para arrancar la temporada.

¿Qué le dice el hecho de estar a las puertas de su tercer año en el fútbol de Islandia?

Hay que mantener el nivel. No se puede dar ninguna oportunidad para que alguien le venga a robar su puesto. Sabemos que acá cada juego cuenta. Acá, el campeón sale del que sume más puntos. No hay ninguna liguilla posterior al torneo. Cada juego es una final y así lo juegan acá en Europa. Uno está acá representando a un país que necesita salir en alto. Me siento con la emoción para iniciar una nueva temporada. Como siempre, quisiéramos ser mejores en la liga, en la Copa. Queremos llegar a una tercera final del torneo de Copa y ojalá podamos seguir marcando historia para la Liga.

¿Cómo ve el hecho de que en torneos anteriores han estado en la disputa por la permanencia en la Primera Liga?

Ojalá este año podemos cambiar eso y estar en la primera parte de la tabla. En las temporadas anteriores hemos estado peleando en zona de descenso. Ahora vamos a tener un equipo nuevo y ojalá estemos peleando el título. La directiva está ahora en la búsqueda de nuevos fichajes, para tratar de armarse de la mejor manera posible.

¿Qué piensa de su continuidad para un torneo en que el equipo va a ser renovado?

Hay que tratar de dar el mejor ejemplo para los jóvenes que están entrando y tratar de mantener el nivel al 100 en todos los días.

¿La liga deberá terminar antes del Mundial (junio 2018)?

No, la liga va a terminar hasta los últimos días de septiembre.

¿No va a haber pausa por el Mundial?

Habrá una pausa de una semana o dos, pero no vamos a parar. Nosotros tenemos la Europa League. Entonces, vamos a seguir jugando. Nosotros empezamos Europa League a finales de junio e inicios de julio

¿Hay ambiente mundialista en Islandia?

De lo que he visto en la última semana, todos están anticipando la Copa del Mundo. El equipo nacional ha estado haciendo partidos amistosos y ya pronto deberá estar acá el entrenador de la selección. Acá se siente el patriotismo que ellos sienten por su selección.

¿Tiene algún compañero de club que vaya a ir al Mundial?

Tenemos unos cuantos que están en las juveniles, pero hay uno que ahora está en la selección, pero no sé si llegará a ser parte del grupo que irá al Mundial. Ojalá que sí, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días.

¿Cree que esto de ir al Mundial generará un poco más de competitividad en la liga de Islandia?

Creo que para todo el país será así. Ojalá que Islandia pueda dar algo en el Mundial. Saben que no están en un grupo fácil, como el de la Euro 2016 donde tuvieron a Portugal;. Ahora les toca Argentina. Imagino que ahora van a intentar sacar el máximo provecho a cada partido y tratar de meterse a la siguiente fase.