Derby Carrillo está cerca de debutar en la Europa League

Este jueves el portero salvadoreño Derby Carrillo se podría meter en el grupo de cuscatlecos que han disputado torneos europeos. Su equipo, el IBV de Islandia, debe medirse ante el Sarpsborg 08 de Noruega, por la primera fase de Europa League.

Será el juego de ida de una serie que se define a visita recíproca. Antes de Carrillo, Arturo Álvarez y Jaime Alas pudieron estar en una competencia futbolística del Viejo Continente.

¿Qué puede comentar sobre la posibilidad de ser otro salvadoreno que dispute juegos de Europa League?

Sería lindo si se me da la oportunidad. Siempre es bonito y ojalá se dé esta linda experiencia

¿Podría hacerlo como titular?

De verdad, no creo. Por temas del entrenador, no creo. Creo que voy a salir desde el banquillo. me va a tocar esperar

¿No hay buena relación ahora con su técnico, Kristján Gudmundsson?

Pues no, siendo sincero

¿Por qué?

Pues, siendo sinceros, hay un poco de favoritismo. La situación no ayuda, siendo un muchacho del extranjero. Estando acá, siento que prefieren al muchacho de la Isla en vez de alguien que sea de afuera de este país.

¿Cómo se ha preparado su equipos para este juego , que toca disputarlo en casa?

Por fin ha llegado este partido. Me imagino que los muchachos están ansiosos por jugarlo. Toda la comunidad está queriendo que hagamos un buen papel. Todos estamos ansiosos de poder a rodar la pelota

¿Es garantía jugar primero en casa?

Sí y no. Sí en el sentido de que de sacra un buen resultado en casa, se puede defender afuera. Pero eso puede ser un arma de doble filo. Tenemos que asegurar nuestro arco en cero. Tenemos que sacar el resultado acá en casa. No nos podemos guardar nada y esperar que el equipo responda de visita

¿Qué sensaciones quedaron en Islandia, luego de disputada la Copa del Mundo?

Más que todo, todos celebraron ese empate contra Argentina como una final de la Copa Mundial. Eso fue la parte alta. Lastimosamente, creo que cantaron victoria demasiado temprano. Pero la gente está contenta con el grupo. Saben que la primera vez hay que pagar los platos rotos.