Derby Carrillo: “No me voy contento, sé que nos falta mucho”

En la noche del miércoles, Santa Tecla empató en casa ante Marte en un duelo en el que no se anotó ningún gol.

Ambos equipos están empatados con 16 puntos en el octavo lugar, solo que la clasificación la obtendría el cuadro perico por diferencia de goles.

Para el arquero del cuadro carabinero, Derby Carrillo, un aspecto positivo del partido fue conseguir un punto de visitante, aunque no se mostró contento por la falta de oportunidades provocadas en la portería rival.

“Lo que saco es que venimos a una cancha que no estamos acostumbrados a la velocidad, más que llovió antes del partido, eso es un factor, de esto saco por lo menos el punto, pero no me voy contento, sé que nos falta mucho, en especial en el último tercio. Tenemos que tener más confianza de llegar y pisar el área con más números y probar más al arquero, no creo que Wilberth (Hernández, portero de Santa Tecla) tuvo mucha acción hoy (ayer), pero a la vez tenemos que sacar de esto y ahora Águila viene y debemos proteger la casa”, indicó.

Carrillo también comentó sobre su próximo rival, Águila, y compartió las claves que tiene su equipo para vencer al cuadro emplumado.

“La clave es estar organizados, bien organizaditos atrás, bien armados, complicarles las salidas, que no sea fácil y al final terminar las oportunidades que nos quedan”, concluyó.