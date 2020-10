Denis Suárez: "Aprendí a convivir con la presión"

Denis Suárez se ha convertido en uno de los jugadores más talentosos de LaLiga. Su paso por el Barcelona, Villarreal y Arsenal le han permitido superar obstáculos y madurar deportivamente.



Las lesiones también afectaron su progresión, sin embargo llega a esta temporada y en el mejor estado de forma o, como el mismo afirma, lo suficientemente bien "para superar sin problemas el nivel de la pasada campaña". GRUPO DUTRIZ fue parte de una entrevista con el volante del Celta de Vigo.



Comienza una nueva temporada ¿Cómo ves al Celta de Vigo para esta temporada?

Creo que LaLiga está muy igualada. es difícil ganar a cualquier equipo y creo que ganar LaLiga todavía es super complicado. Pienso que los cuatro grandes son los que pelearán pero ojalá que aparezcan más equipos como ha pasado cada año.



¿Cuál es el problema de los canteranos actualmente para llegar a un primer equipo como el Barcelona?



El problema es que cada año hay jugadores muy buenos e importantes y no es fácil para los que vienen del filial o segunda B llegar al primer equipo. Irán saliendo pero al final tienes que aprovechar las oportunidades y cuando las tengas sacar provecho. Hay jugadores que lo están haciendo, así como Ansu Fati.





El próximo partido será contra el Atlético de Madrid, ¿Cómo será enfrentar a Luis Suárez ahora que es colchonero?



Jugar contra él contra el Atlético es un poco diferente. Ha demostrado en estos partidos lo que es. Esperamos que el sábado no marque y podamos llevarnos el partido.



¿Quiénes ves cómo candidatos al pichichi esta temporada?



Obviamente Messi, Suárez y Benzema pelearán por eso. Ojalá que Iago (Aspas) pueda anotar el doble de goles y volver a convertirse en el goleador de LaLiga.

Él Atlético llega al partido después de no contar con varios jugadores por estar con selección ¿Cómo le puede beneficiar esto al Celta de Vigo?



Influye porque vienen jugadores con muchos viajes pero también en nuestro equipo vienen jugadores que estuvieron con sus selecciones. Los partidos siempre son complicados y esperemos que este año seamos nosotros los que nos llevemos la victoria.



También tienes la oportunidad de compartir con jugadores latinoamericanos. Uno de ellos es Yeison Murillo que también estuvo en Barcelona ¿Cómo has visto su adaptación?



Jugué con él en Barcelona unos meses. Cuando él llegó yo casi me fui al Arsenal y para nosotros en el Celta ha sido un jugador importante. No está al nivel del año pasado pero sí a buen nivel. Es importante y uno de los mejores en la plantilla, al igual que lo es para la selección de Colombia.



También has podido compartir con Lionel Messi...



Para mi es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de la historia. Jugar con él ha sido increíble y he aprendido muchísimo y cada uno que juega con él lo hace mejor. Si bien es cierto que con la selección le falta el último paso, creo que llegará. Esta semana hizo dos grandes partidos con su selección y en cuanto lo que pasó en el verano se ha quedado y es lo mejor para el Barcelona, el poder contar con el mejor del mundo.



A propósito de tu paso por Barcelona, ¿Cómo fue convivir con un plantel tan competitivo, cómo se maneja esa presión y qué aprendiste de esa experiencia?



Es un plantel competitivo. Cada partido es una final porque siempre tienes que ganar. Es cierto que hay presión porque es lo que te deja jugar en el mejor equipo del mundo. LaLiga la perdimos en mi primera temporada pero ganamos la Copa y quedamos eliminados en Champions con la Juve. Ganamos también LaLiga y aprendí mucho y sobre todo a convivir con esa presión.



Saliste del Celta muy joven ¿Imaginabas volver al Celta y además si ves posibilidades de jugar con la selección?



Siempre tuve en mente volver y en la selección hace tiempo que no voy. No he tenido la continuidad que esperaba. Tuve problemas físicos el año pasado y al final dependerá de mi rendimiento el poder volver a la selección, además del rendimiento de mi equipo.