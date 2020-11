Denis Pineda será convocado para jugar el partido ante Estados Unidos

Denis Pineda volverá a una convocatoria de la selección nacional de El Salvador un año después desde su última participación con la Azul, así lo confirmó la Internacional Bussines Soccer, la agencia de futbolistas que representa al volante nacional.

La IBS reveló en su cuenta de Twitter la solicitud que le envió la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) al Técnico Universitario, club donde radica actualmente Denis Pineda cuando se anunció su fichaje a principios de octubre del 2020.

El gran estado de forma de Denis Pineda le ha vuelto a poner en la órbita del estratega azteca Carlos de los Cobos, quien informó que no convocaba al elemento nacional tras no tener minutos en Portugal.

Pineda volverá a la selección nacional luego de un año de ausencia tras jugar su último partido con la Azul el pasado 15 de octubre contra Santa Lucia en la Liga B de Naciones.

"El caso de Pineda no ha tenido participación con su club. No ha estado ni en la banca. No es convocado. Considero que en este momento no es práctico llamar a Pineda", argumentó De los Cobos en referencia al por qué no había convocado a Pineda para los partidos ante Monserrat y Dominicana correspondientes al 16 y 19 de noviembre del 2019.

No obstante, Denis Pineda está siendo clave en su nuevo club, el Técnico Universitario de la primera división de Ecuador, donde ha jugado cinco partidos.

Por su parte, luego de confirmar el amistoso frente a Estados Unidos el próximo 9 de diciembre en el estadio Inter Miami Stadium de Fort Lauderdale, la FESFUT fue concreta en decir que quiere convocar a los legionarios para dicho encuentro.

"Vamos a hacer la gestión con la posibilidad de que puedan estar jugadores legionarios, dado que para esa fecha se tiene previsto que ha terminado el torneo de la MLS", declaró Hugo Carrillo a Zona Mixta el pasado 18 de noviembre.

De momento, Pineda sería el primer legionario confirmado para el encuentro ante la selección estadounidense. Carrillo mencionó que hará gestiones para traer a Darwin Cerén, del Houston Dynamo; Andrés Flores, del Portland Timbers; y a Enrico Hernández, del Vitesse sub-21.